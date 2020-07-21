البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 1.5 مليار جنيه في إصدار سندات “المجتمعات العمرانية”

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر في خططها لتنويع مصادر تمويلها من خلال استغلال سوق الاستثمار في الأسهم والديون باستثمار 1.5 مليار جنيه مصري (86.5 مليون يورو) في أحدث إصدار للسندات قيمته 10 مليارات جنيه من قبل شركة التعمير، شركة توريق منشأة بغرض خاص.

إجمالي استثمارات البنك في برنامج سندات الهيئة

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، فإنه بذلك يصل إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 3 مليارات جنيه مصري (173 مليون يورو) في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيمته 20 مليار جنيه .

وقال بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن هذه الطريقة البديلة لتمويل تطوير البنية التحتية الحضرية تساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحرير الموارد التي تحتاجها بشدة ومواصلة تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية بهدف نقل بعض سكان مصر بعيدًا عن الشريط الضيق من دلتا النيل.

حيث سيساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

تطويرأكثر من 20 مدينة

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطوير أكثر من 20 مدينة في مصر، وجذبت دعمًا قويًا من القطاع الخاص بما في ذلك شركات التطوير والمقاولات.

كما سيدعم اكتتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية في مصر. وسيتم إدراج الأوراق المالية في البورصة المصرية. وبوصفه أكبر إصدار في تاريخ سوق سندات رأس المال المحلية مع أطول فترة استحقاق متاحة، يسهم الإصدار في تعميق سوق رأس المال المحلي.

وتعد مصر عضو مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991.

وقد بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.