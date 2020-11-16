البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشريكان بارزان يستحوذون على شركة «أدويا» المصرية

من شأن هذا الاستثمار مساعدة "أدويا" على توسيع وتحديث أصولها التصنيعية، وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة معززة.

تتضافر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع شريكين مرموقين له لتحسين توافر الأدوية في الأسواق بتكلفة معقولة، من خلال منصة استثمارية جديدة برأسمال أولي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي؛ وفق بيان صحفي للبنك.

وبحسب بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، التزم بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم نمو هذه الشركة في مصر، فيما التزم صندوق “DPI”، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، بـ75 مليون دولار أمريكي، ومجموعة “CDC”، وهي مؤسسة تمويل تنموية تموّلها حكومة المملكة المتحدة، بـ100 مليون دولار أمريكي.

وفي خطوة أولى للشركة الاستثمارية، استحوذ الشركاء على شركة “أدويا” للصناعات الدوائية، وهي شركة مصرية متخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة، ومختبرات Celon، وهي شركة هندية متخصصة في مستحضرات علاج الأورام والعناية المركزة.

وستستفيد “أدويا” من خبرة Celon في مجال تطوير الأدوية، بما في ذلك علاج الحالات الصحية المزمنة والحالات المهددة للحياة.

ومن شأن هذا الاستثمار مساعدة “أدويا” أيضًا على توسيع وتحديث أصولها التصنيعية، وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة معززة، وتحسين معايير الصحة والسلامة وجودة المنتجات والحوكمة في مصر.

ويخطط المساهمون المؤسسون لزيادة تأثيرهم من خلال توسيع نطاق نشاطات الشركة الاستثمارية.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته بمصر في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعاً في البلاد.