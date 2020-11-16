بورصة وشركات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشريكان بارزان يستحوذون على شركة «أدويا» المصرية

من شأن هذا الاستثمار مساعدة "أدويا" على توسيع وتحديث أصولها التصنيعية، وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة معززة.
سمر السيد 7:54 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 7:54 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تتضافر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع شريكين مرموقين له لتحسين توافر الأدوية في الأسواق بتكلفة معقولة، من خلال منصة استثمارية جديدة برأسمال أولي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي؛ وفق بيان صحفي للبنك.

وبحسب بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، التزم بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم نمو هذه الشركة في مصر، فيما التزم صندوق “DPI”، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، بـ75 مليون دولار أمريكي، ومجموعة “CDC”، وهي مؤسسة تمويل تنموية تموّلها حكومة المملكة المتحدة، بـ100 مليون دولار أمريكي.

اقرأ أيضا  «راية القابضة» توافق على عرض أجنبى لشراء شركة بريق التابعة

وفي خطوة أولى للشركة الاستثمارية، استحوذ الشركاء على شركة “أدويا” للصناعات الدوائية، وهي شركة مصرية متخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة، ومختبرات Celon، وهي شركة هندية متخصصة في مستحضرات علاج الأورام والعناية المركزة.

وستستفيد “أدويا” من خبرة Celon في مجال تطوير الأدوية، بما في ذلك علاج الحالات الصحية المزمنة والحالات المهددة للحياة.

ومن شأن هذا الاستثمار مساعدة “أدويا” أيضًا على توسيع وتحديث أصولها التصنيعية، وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة معززة، وتحسين معايير الصحة والسلامة وجودة المنتجات والحوكمة في مصر.

اقرأ أيضا  نعيم: تجاوز البورصة مقاومة 10900-11000 سيدفعها نحو 11500 نقطة

ويخطط المساهمون المؤسسون لزيادة تأثيرهم من خلال توسيع نطاق نشاطات الشركة الاستثمارية.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته بمصر في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعاً في البلاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

أسهم العقارات تهيمن على 25% من تداولات البورصة المصرية اليوم

أسماء السيد 6:29 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

«برايم» : نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة في الربع الثالث جاءت متباينة

أسماء السيد 6:22 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

فاورس: التحسن الملحوظ بقطاع المخبوزات أنقذ إيرادات دومتي خلال الربع الثالث

أسماء السيد 6:09 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

البورصة تواصل صعودها المحدود بمنتصف تعاملات الإثنين

مصطفى طلعت 12:15 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 9 أشهر الإثنين بفضل بيانات صينية

محمد عبد السند 11:55 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

توقعات بتعافى البورصة سريعا عقب عمليات جنى الأرباح

جهاد سالم 11:53 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20