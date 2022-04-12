البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: أنظار العالم تتجه لمصر لشراء الطاقة الهيدروجينية بعد الحرب الروسية الأوكرانية

قالت بيتا جافوركيك، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت الضوء على أزمة الطاقة الموجودة في أوروبا، وكذلك النظر إلى أهمية زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين الأخضر وشرائها من مصر.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها البنك اليوم لإطلاق تقرير الانتقال 2021/ 2022، أن موقع مصر الجغرافي الجيد للغاية يجعلها مصدرا مهما لإنتاج الطاقة المتجددة، وهذا الأمر سيخدمها أكثر في المستقبل.

مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء

وأكدت أن زيادة تنفيذ مصر لمشروعات الطاقة المتجددة والخضراء يجعلها جاذبة للمستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن العالم يواجه حاليًا ما أسمته “عتمة كبيرة” في ظل الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا حالياً، والذي ألقى بظلاله على أسعار الحبوب في الأسواق العالمية ولا سيما القمح والذرة؛ ليصل سعر القمح في الوقت الحالي لمستويات غير مسبوقة منذ عام ٢٠٠٨؛ نتيجة لتوقف عمليات الشحن في البحر الأسود.

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي

وأشارت إلى أن تلك الأزمة أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من المخصبات والأسمدة؛ مما سيؤثر على المزارعين الذين من المحتمل أن يقل اعتمادهم على تلك الأسمدة وبالتالي سيتأثر الإنتاج الزراعي العام الجاري بصفة عامة.

ونوهت إلى تأثر المزارعين الأوكرانيين أيضا نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة الزراعة في ضوء الحرب الدائرة حاليا .

وفي سياق متصل، قالت إن مصر أبلت بلاء حسنا في ظل فترة تفشي وباء كورونا.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قد قال في في أولى توقعاته الاقتصادية التي أصدرها منذ أيام لتحديد تأثيرات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية على مناطق عمله، إن هناك تأثيرًا إيجابيًا للحرب يتجلى في الفرص الجديدة لمصدري الغاز بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ولكن أيضًا هناك تأثير سلبي على قطاع السياحة وسلاسل التوريد في البلدان ذات التركيز القطاعي.

وقال البنك إنه على الجانب الإيجابي، قد تخلق التغييرات في أسواق الغاز العالمية فرصًا (طويلة الأجل) لمصدري الغاز المحتملين في منطقة شمال أفريقيا، وتحديدا الجزائر ومصر وليبيا، إذا شاركت أوروبا بنشاط أكبر في تسهيل الوصول إلى خطوط أنابيب الغاز.

شراكة الهيدروجين الأخضر المتوسطية

وكان نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانك تيمرمانز، قد قال في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة”تويتر” إنه التقى خلال زيارته إلى مصر مؤخرا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء مصريين آخرين لمناقشة شراكة الهيدروجين الأخضر المتوسطية، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية.

وأضاف المسئول الأوروبي، أنه تم الاتفاق على التحرك بسرعة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن العمل المناخي وانتقال الطاقة النظيفة.