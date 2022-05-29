البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مصر فى وضع متميز لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر فى وضع متميز لإنتاج الهيدروجين الأخضر لما تتمتع به من مقومات تساعدها لتكون مصدرا مهما لتصدير الطاقة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن تلك المقومات تتمثل فى المساحة الشاسعة للأراضى الخضراء، وكذلك الطاقة المتجددة “رياح وطاقة شمسية”، فضلا عن تعدد الموانئ.

ولفت إلى أن البنك يدعم الصندوق السيادى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الألزمات.

ولم يغفل مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الفرص الذهبية التى يقتنصها صيادو الاستثمارـ المباشر، لأسهم في البورصـة تزدهـر جاذبيتها في أعين كيانات خارجية بالفترة الألخيرة، مما يخلق حالة من النشاط وسط المياه الراكدة.

ومن ضمن أولويات العام أيضا التي لا يمكن إغفالها أدوات وآليات التمويل الأخضر، التي جاءت بالتزامن مع توجــه الدولــة نحو الاقتصاد الأخضرـ واستضافتها لمؤتمرـ المناخ في نوفمبرـ المقبل.