البنك الأوروبى: حجم استثمارنا بمصر مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات

أكد هيثم عيسى – نائب المدير التنفيذى للبنية التحتية – مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم الاستثمار فى مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات، ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل، وهناك انوع من التمويل منها الدعم الفنى، والدعم المالى، ونعمل على تعزيز الابتكار والتحول الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة الى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفنى والمالى لتجهيز البنية التحتية.

وأضاف خلال مشاركته جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، بمعرض النقل، نعمل مع وزارة النقل فى عدد كبير منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية، بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد منها 80 جرارا والباقى سيكون متواجدا فى بداية 2024، بالإضافة الى تطوير قطاع نقل البضائع، ونعمل ايضا بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، إلى جانب تمويل 6 قطارات للمترو واعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو ابو قير، مشيرا إلى أن وزارة النقل شريك هام خاصة فى الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وبدوره قال أحمد المفتى – المدير التنفيذى لشركة نيرك، إن عوامل نجاح نيرك فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، كان منها هى رؤية الدولة فى توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة إلى نوع الشراكة فى توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع، كذلك فإن للقطاع الخاص دور فى نجاح المشروع، إنه يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب وذلك من خلال نجاح الإدارة، سواء على أساس بناء أحدث المصانع، بالإضافة إلى العامل والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الإمداد مع توفير الكم الاقتصادى لتنمية الشركات العاملة فى الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن التصدير من أهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بأفريقيا والدول العربية، وهو تحد كبير تتحقق من رفع الفاءة للمنتج وانخفاض التكلفة.

وأضاف: لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر وهى كانت منطقة غير صالحة ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لتحول المنطقة بالكامل لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثماراتنا بها حوالى 3 مليارات جنيه وتم التعاقد على معدات المصنع وفى النصف الثانى من 2024 يبدأ الإنتاج.