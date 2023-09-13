البنك الأهلي: 5.3 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية ديسمبر 2022

استفاد منها 792 ألف عميل

البنك الأهلي: 5.3 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية ديسمبر 2022
محمد علواني

محمد علواني

6:54 م, الأربعاء, 13 سبتمبر 23

سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر في البنك الأهلي المصري نحو 5.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.


وقال البنك، في تقرير مبادئ الصيرفة المسئولة، إن عدد المؤسسات المستفيدة من التمويل بلغ نحو 792 ألف عميل بنهاية ديسمبر العام الماضي.
وتتبنى استراتيجية البنك، بحسب التقرير، خارطة الطريق للخدمات المصرفية المستدامة والمالية باعتبارها الركيزة الاستراتيجية الثانية من بين ركائزها السبعة الرئيسية، بالتزامن مع مبادئ التمويل المستدام التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تم نشرها في يوليو 2021.
يلقي التقرير الضوء على جهود البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، والتزامه بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلًا عن توجيه هذه الجهود لتعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من حدة أي تداعيات سلبية ممكنة قد ترتبط بمحفظة البنك.

محمد علواني

محمد علواني

6:54 م, الأربعاء, 13 سبتمبر 23