البنك الأهلي: 4.9 تريليون جنيه إجمالي المركز المالي بنهاية يونيو

بلغ إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي المصري نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وحقق البنك صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.