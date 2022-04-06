قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% ارتفعت إلى 310 مليارات جنيه خلال 16 يومًا من طرحها.

وطرحا بنكا الأهلي المصري ومصر فور قرار المركزي برفع أسعار الفائدة شهادة ادخار بعائد ثابت 18% سنويًّا يُصرف عائدها شهريًّا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع استثنائى منذ أسبوعين رفع سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.