«البنك الأهلي»: 270 مليار جنيه حصيلة شهادة 18% منذ طرحها

منذ طرحها في 21 مارس الماضي

«البنك الأهلي»: 270 مليار جنيه حصيلة شهادة 18% منذ طرحها
أحمد البطران

أحمد البطران

4:47 م, الأحد, 3 أبريل 22

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا حققت 270 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الأن.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر في 21 مارس الماضي شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويا يصرف عائدها شهريا

وقررت لجنة السياسة النقدية  بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع اسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ” 1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%

أحمد البطران

أحمد البطران

4:47 م, الأحد, 3 أبريل 22