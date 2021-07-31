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البنك الأهلي يُعلق العمل بتطبيق «الفون كاش» لإجراء تحديثات جديدة

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، على أن يتم استئناف الخدمة يوم الأحد 1 أغسطس
يحيى ياسين 1:01 م, السبت, 31 يوليو 21 1:01 م, السبت, 31 يوليو 21

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أطلق البنك الأهلي المصري تطبيقًا جديدًا للهواتف المحمولة لمحفظة الفون كاش، وذلك فى إطار سعيه لتحديث خدماته ومنتجاته لعملائه، ولتقديم تجربة رقمية أفضل، فضلًا عن إتاحة بعض الخدمات الذاتية المتطورة، والتي من شأنها التيسير على عملائه و اختصار الاجراءات عند استخدام الخدمة.

وأوضح البنك في بيان صحفي أنّه سيعلق العمل بخدمة الفون كاش لمدة 24 ساعة لتنفيذ تلك التحديثات على التطبيق، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، على أن يتم استئناف الخدمة يوم الأحد 1 أغسطس، حيث تتيح تلك التحديثات إمكانية ربط أي بطاقة مصدرة من البنك الأهلي المصري لمحفظة الفون كاش مباشرة.

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أضاف أنّه يُمكن العملاء من الحصول على كود التفعيل الخاص بالخدمة من التطبيق لحظيا وهي الخدمات التي تتم عن طريق العميل دون الحاجة إلى الرجوع للبنك لتنفيذ الطلب كما هو متبع بالتطبيق الحالي، فضلا عن إمكانية مشاركة البنك بالتعليقات أو الملحوظات بشكل مباشر من خلال التطبيق.

وأكّد البيان أنّ التطبيق يتيح للعملاء إمكانية التعرف على المزيد من خدمات المحفظة وكيفية استخدامها من داخل التطبيق، مع استمرار انفراد التطبيق باصدار البطاقات الافتراضية لسهولة الاستخدام بأمان كامل لمدفوعات الإنترنت.

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بقلم يحيى ياسين

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