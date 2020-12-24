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البنك الأهلي يوقف طرح الشهادة البلاتينية ذات عائد ربع سنوي ويخفض الفائدة على الشهرية

إيقاف طرح الشهادة ذات العائد ربع سنوي
الحسينى حسن 10:29 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 10:29 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

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قررت لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك الأهلي المصري، تخفيض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%، بداية من الأسبوع المقبل.

يأتي قرار البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك من حيث الأصول في السوق المصرية- عقب إعلان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

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كما قرر البنك الأهلي المصري أيضًا وقف طرح الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي 12.25%.

وأبقى البنك الأهلي سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية متغيرة العائد عند 8.5% لأجل 3 سنوات ويصرف العائد ربع سنوي، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري عند 10.25%، وشهادة أمان المصريين عند 13% لأجل 3 سنوات تجدد مرتين فقط.

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بنك مصر يقرر إيقاف طرح شهادة القمة ذات العائد ربع سنوي

يذكر أن قرر بنك مصر أيضًا، اليوم الخميس، تخفيض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ”المال”، إن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” قررت تخفيض سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11% بداية من الأحد المقبل بدلا من 12%.

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وأضاف أن اللجنة قررت أيضًا إلغاء طرح شهادة القمة لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي بفائدة 12.25%.

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بقلم الحسينى حسن

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