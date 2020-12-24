البنك الأهلي يوقف طرح الشهادة البلاتينية ذات عائد ربع سنوي ويخفض الفائدة على الشهرية

قررت لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك الأهلي المصري، تخفيض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%، بداية من الأسبوع المقبل.

يأتي قرار البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك من حيث الأصول في السوق المصرية- عقب إعلان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

كما قرر البنك الأهلي المصري أيضًا وقف طرح الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي 12.25%.

وأبقى البنك الأهلي سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية متغيرة العائد عند 8.5% لأجل 3 سنوات ويصرف العائد ربع سنوي، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري عند 10.25%، وشهادة أمان المصريين عند 13% لأجل 3 سنوات تجدد مرتين فقط.

بنك مصر يقرر إيقاف طرح شهادة القمة ذات العائد ربع سنوي

يذكر أن قرر بنك مصر أيضًا، اليوم الخميس، تخفيض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ”المال”، إن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” قررت تخفيض سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11% بداية من الأحد المقبل بدلا من 12%.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضًا إلغاء طرح شهادة القمة لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي بفائدة 12.25%.