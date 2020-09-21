البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادات ذات عائد 15%

قرر البنك الأهلي المصري إيقاف الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في مارس الماضي.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ “المال”، إن البنك قرر إيقاف بيع الشهادات ذات العائد 15% بداية من اليوم الإثنين.

وأضاف أبوالفتوح، أن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد 15% منذ إصدارها في مارس الماضي وصلت نحو 280 مليار جنيه.

وطرح بنكا الأهلي ومصر في مارس الماضي، شهادات إدخار لأجل عام وذات عائد ثابت يبلغ 15%، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك ضمن القرارات التي اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن البنك المركزى المصري اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.

والتي شملت القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.