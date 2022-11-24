البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى دار الفؤاد لتمويل العيادات الطبية

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد)؛ بهدف دعم العيادات الطبية التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا وتعريف البنك المركزي المصري من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات وكافة التجهيزات الخاصة بالعيادات الطبية التي يتم توفيرها.

استراتيجية البنك الأهلي

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح؛ نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يأتي ليؤكد التوجه الاستراتيجي للبنك في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.

وأضاف أنه سيتم من خلال البروتوكول دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لشراء المعدات الطبية وكافة التجهيزات الخاصة بالعيادات الطبية التي توفرها الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد)، مع ضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، حيث تعد الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد) من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية طبقا للمواصفات الصحية العالمية ، مشيرا الى أن البروتوكول يؤكد التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية لدورها المهم في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.

ومن جانبه، أعرب يحيى عاطف حسن، رئيس قطاع التشغيل بالشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد) عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الذي يدعم بشكل مستمر مختلف المشروعات الطبية التي تمنحها الدولة اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ضوء خطط التنمية وما تتضمنه رؤية مصر 2030 من دعم الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن.

مشروعات الرعاية الصحية

وأكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على دعم البنك المستمر لمشروعات الرعاية الصحية؛ من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التي تلبي احتياجات تلك المشروعات والأنشطة المرتبطة بها وفقا ومقوماتها واحتياجاتها التمويلية.

وأضاف أن البنك دائم الدعم لرواد الأعمال سواء الناشئين أو ممن يلعبون دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد المصري، ويراعى الطبيعة الخاصة لأي من المشروعات التي يقوم بتمويلها ومنها المشروعات الطبية.

ولفت إلى أن البنك يتيح التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، ويعمل دائما على توفير كافة المتطلبات اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وكذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات وكذا كوادر بشرية مدربة.

وذكر أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 144 مليار جنيه لنحو 130 ألف مشروع وهو ما يؤكد على اهتمام البنك بملف تلك المشروعات لما له من أثر إيجابي على تنفيذ خطط الدولة للتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.