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البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تراست للتجارة والنقل

دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجال الزراعي
أحمد البطران 12:57 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 12:57 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة تراست للتجارة والنقل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.

وقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.

وصرح يحيي أبو الفتوح بأن البروتوكول يأتي ليؤكد اهتمام البنك الاهلي المصري بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به وأهمها المصنعات الغذائية والثروة الحيوانية التي تسهم بشكل أساسي في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مشيرا الى ان البروتوكول يهدف الى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية واللوجستية والتسويقية والمالية للمستفيدين لشراء رؤوس الماشية بغرضي التسمين والإدرار، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.

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وأضاف “أبو الفتوح” أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، لما تمثله أيضا من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي من خلق فرص عمل جديدة بما يساهم في حل مشكلة البطالة.

وأكد أحمد أبو خضرة أن تمويل مشروعات صغار مستثمري النشاط الزراعي وخاصة تربية الماشية بغرضي التسمين والادرار يعد من المشروعات ذات الأولوية بالشركة حيث تمتلك الشركة باع وخبرة كبيرة في مجال استيراد وتربية وتجارة رؤوس الماشية حيث تقوم الشركة باستغلال عدد من المزارع النموذجية المجهزة لاستقبال رؤوس الماشية المستوردة من الخارج فضلا عن المزرعة التي تشغلها الشركة بمحافظة جنوب سيناء منطقة طور سيناء وأيضا مزرعة محافظة الغربية ومزرعة في محافظة السويس.

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وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مجزر بيطري بالسويس لاستقبال المواشي الافريقية بسعة 15000 رأس ماشية وتتطلع الشركة الى الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر بمناطق حلايب وشلاتين وهي بارقة امل لشباب تلك المنطقة ويعد هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري فرصة كبيرة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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ومن جانبه أكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي لتوفير حزمة حلول تمويلية متكاملة للمستفيدين لشراء رؤوس الماشية بغرضي التسمين والإدرار من خلال توفير التمويل اللازم بشكل يساعدها في توفير الرؤوس، والاعلاف اللازمة للتغذية، والاشراف الفني والبيطري من خلال شركة لها خبرة متميزة في هذا المجال وفي إطار أي من البرامج التمويلية المتخصصة المتاحة بالبنك والتي منها المشروع القومي لإحياء البتلو وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وبأفضل الكوادر البشرية المدربة على خدمات العملاء من مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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بقلم أحمد البطران

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