البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع شركتى تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وإنجازات

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون، مع شركتي تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية و إنجازات لدعم مشروعات القطاع الزراعي بمختلف أنواعها ولتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيان صادر عنه.

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، أن البنك يولي اهتماما بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق، بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.

البنك الأهلي

ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” المالكة لشركة “إي أسواق مصر”، إن منصة “أجري مصر” التابعة لشركة “إي أسواق مصر” يتعظم دورها بشكل مستمر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري، معربا عن تطلعه لما سيثمره هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة إنجازات من حيث تمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة تصل الى 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام، مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، وهو ما سيؤهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والطاقة.

وأشار محمد الدمرداش العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة “إنجازات” الى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع “إي أسواق مصر” والبنك الأهلي المصري تعكس التزام شركة إنجازات بمهمتها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة وحلول مالية مبتكرة لتحسين وتطوير حياة المزارع المصري بشكل مباشر والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر، حيث لا يقتصر هذا التعاون على تلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين ولكن يتيح أيضا امدادهم بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وسبل معيشتهم وزيادة قدراتهم على مواجهة تحديات تغيرات المناخ، مشيرا الى أن ذلك التعاون يتزامن مع الإعلان عن بدء جولة جديدة من العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ ضمن فاعليات مؤتمر الأطراف COP28 من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في الإمارات، والذي تشارك فيه شركة “إنجازات”، والتي تعتزم مشاركة هذا التعاون المثمر في المؤتمر كونه الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية، حيث ستوقع شركة “إنجازات” على هامش مؤتمر الأطراف مجموعة اتفاقيات لمشروعات جديدة تحت شعار “طاقة نظيفة للجميع” تصل لإجمالي 35 مليون دولار مع العديد من الجهات والشركات الدولية والإقليمية.

وأضاف طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يقوم بدور داعم ومساند للمزارعين والمصدرين خاصة وأن البنك الأهلي المصري لديه أكبر محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم تمويلات إلى 130 ألف عميل ويمثل قطاع التصنيع الزراعي حوالي 20% من هذه المحفظة، فضلاً عن سعى البنك للتعاون مع الشركة في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الصرف لعملاء الشركة باستخدام بطاقات ميزة وذلك في إطار دعم منظومة الشمول المالي.

كما أشار سعد محيي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري الى ان البنك سيتيح التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المرشحة من قبل كل من شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية (إي أسواق مصر)، شركة إنجازات للتنمية لشراء كافة مهمات ونظم الطاقة الشمسية ومعدات الراي الحديثة وكذا تمويل العملية الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية، على أن يتم ذلك من خلال أي من آليات التمويل وفقا ومحددات البرامج المتاحة.