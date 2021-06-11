البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية

وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية بهدف توفير مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لبيوت الشباب المصرية على مستوى الجمهورية والمترددين عليها، وبصفة خاصة الشباب.

حضر التوقيعَ الذي تم بالمركز الرئيسي بالبنك الأهلي المصري؛ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأشرف علي عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، وكريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، وهالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك، وكمال عامر، المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، واللواء إيهاب نصير، المدير التنفيذي لجمعية بيوت الشباب المصرية.

أبو الفتوح: مليون بطاقة مسبقة الدفع من البنك الأهلي لطلبة الجامعات

صرح يحيى أبو الفتوح، عقب التوقيع، بأن البنك الأهلي المصري له دور رائد ومتنام في التوسع ودعم خطط الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لكل شرائح المجتمع؛ وبصفة خاصة الشباب، حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار أكثر من مليون بطاقة مصرفية مسبقة الدفع لطلبة الجامعات من خلال التعاقد مع 46 جامعة حكومية وغير حكومية على مستوي الجمهورية.

إصدارات البنك من بطاقة ميزة تتجاوز 4.2 مليون بطاقة

وأشار أبو الفتوح إلى أن البروتوكول يعد امتدادًا للتعاون المثمر بين البنك وزارة الشباب والرياضة، حيث يتيح استفادة الشباب من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تشهد تطويرًا مستمرًّا، وأهمها إصدار بطاقات مسبقة الدفع، وبصفة خاصة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة “،

حيث تجاوزت إصدارات البنك من بطاقات ميزة مسبقة الدفع 4.2 مليون بطاقة، كأول بنك مصري يصل إلى هذا الحجم من الإصدارات، مضيفًا أن البروتوكول يتيح الاشتراك في المحافظ الإلكترونية للشباب أعضاء بيوت الشباب المصرية مجانًا دعمًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي، وهو ما يُوليه البنك الأهلي المصري أهمية قصوى. على هامش توقيع البروتوكول

أشرف عثمان: البروتوكول يتضمن ميكنة متحصلات كل أفرع الجمعية

وأضاف أشرف عثمان أن البروتوكول يتضمن ميكنة متحصلات كل فروع جمعية بيوت الشباب، كأكبر هيئة شبابية بمصر على مستوى الجهورية بفروعها المختلفة من خلال توفير البنك نقاط البيع الإلكترونية QR Code P.O.S/، وماكينات الصراف الآلي ATM، وتوفير عروض حصرية لعملاء البنك من الشباب وأعضاء الجمعية عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة، مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية من خلال شبكة بيوت الشباب المنتشرة بالجمهورية عبر 14 مقرًّا بمحافظات الجمهورية، ونقاط التسويق المعارض التي تشارك فيها الجمعية، حيث توفر أماكن إقامة مناسبة للشباب أثناء سفرهم إلى 86 دولة تنتشر فيها الشبكة الدولية، والتي تمارس فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وحثّهم على الاعتماد على النفس والنظام، والعمل على بثّ الروح الجماعية والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وهي خطوة جديدة للتعاون بين الجمعية والبنك، في إطار المسئولية المجتمعية للجمعية، مما يساعد على زيادة الوعي الثقافي والتربوي للشباب عن طريق التعرف على عادات وتقاليد وتراث مختلف دول العالم.

كريم سوس: الدفع الإلكتروني بنظام CPS لسداد المدفوعات الحكومية ضمن الخدمات المقدمة من البنك

كما أكد كريم سوس أن البروتوكول يتضمن ميكنة متحصلات كل فروع جمعية بيوت الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال توفير البنك قنوات التحصيل الإلكترونية P.O.S/QR Code، Gateway، وتوفير ماكينات الصراف الآلي ببعض أفرع الجمعية على مستوى الجمهورية، مع إمكانية فتح فروع إلكترونية ببعض أفرع الجمعية، ما يسهم في ميكنة مدفوعات الجمعية،

حيث سيقوم البنك بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بنظام CPS لسداد المدفوعات الحكومية، وخدمة الدفع الإلكتروني بنظام الــACH للتحويل من حساب الجمعية لحسابات أخرى.

وتابع سوس: يشمل البرتوكول عروض حصرية لعملاء البنك حاملي البطاقات وبصفة خاصة الشباب، سواء من المصريين أو من الأجانب المترددين على بيوت الشباب من خارج مصر، الذين سيتم إصدار بطاقات “ميزة ” مسبقة الدفع لهم عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة للتعامل بها داخل مصر بالعملة المحلية، مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية من خلال 13 بيت شباب منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال كمال عامر، المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب هي من أكبر شركاء النجاح للبنك الأهلي المصري في تنفيذ وتشجيع الشباب على الانضمام لتلك المنظومة من خلال الهيئات التابعة للوزارة؛ لما له من فوائد علي الاقتصاد المصري الذي يجب أن نتكاتف جميعًا لدعمه وتقويته، ومحاربة التصرفات غير المسئولة التي تضر بالاقتصاد وتؤثر عليه بالسلب، وأن ذلك يعد من أهم أولويات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب المصري، والتي من شأنها القضاء على السوق السوداء والاقتصاديات الموازية.