البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع «اجري سوفت» لتكنولوجيا المعلومات

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة اجري سوفت لتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق شهبندر التجار.

وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، على الدور الرائد والمتنامي للبنك في دعم و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و خلق فرص عمل جديدة بما يساهم في علاج مشكلة البطالة في المجالات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتي يأتي علي قمتها مشروعات التنمية الزراعية، والثروة الحيوانية، ودعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة،من خلال توفيره آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

وأشار إلي أن البنك الأهلي المصري دائم الدعم لرواد الأعمال، سواء الناشئين أو ممن يلعبون دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المصري، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، مع حرص البنك على تشجيع القنوات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

وأشار طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، إلى أن البروتوكول يعد امتداداً لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، حيث يتيح البنك حلولاً تمويلية متخصصة لمنظمات في كافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بأن البروتوكول يتيح لمشروعات القطاع الزراعي بمختلف أنواعها التمويل اللازم، ولأصحاب المشاريع المختلفة التي تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، الأمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة العمليات، وهو ما يخلق فرص للتوسع في الأعمال القائمة، وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة.

وأكد علاء يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجري سوفت، أن الشراكة مع البنك الاهلي المصري تعد من اهم خطوات انطلاق الشركة في السوق المصري، وأن تمويل مشروعات صغار مستثمري النشاط الزراعي وخاصة تمويل عمليات شراء مستلزمات الانتاج، يعد من المشروعات ذات الأولوية بالشركة، حيث تمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال قواعد البيانات لشركات مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والداجني، فتقوم الشركة من خلال التطبيقات الإلكترونية المملوكة لها مثل منصة “قاعدة البيانات الزراعية” و تطبيق “شهبندر التجار” من تسويق وبيع مستلزمات الانتاج الزراعي بنظام الشراء الآن والدفع لاحقا، مع توفير فترات سداد تصل إلي عام بدون أي فوائد علي المزارعين او التجار