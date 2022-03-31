أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات المصدرة، التي تستهدف تصدير منتجاتها الى الأسواق الخارجية.

وقع البروتوكول، يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وبحضور فرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع صرح يحيي أبو الفتوح أن البروتوكول جاء انطلاقا من دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، وذلك من خلال توفير احتياجاتها المالية وغير المالية.

كما يستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية ومنها الصناعات الهندسية – الصناعات الغذائية – الصناعات النسيجية – صناعة الملابس الجاهزة – الصناعات الكيماوية – صناعة مواد البناء.

وأضاف أبو الفتوح أن البروتوكول يهدف أيضا الي تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرصها التصديرية وتعزيز تنافسيتها، كما يتضمن الدعم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية.

ومن جانبه أشار رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الى أن المشروع يسعى من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الأهلي المصري إلى توفير المناخ الملائم والمشجع للمصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر، وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة عن طريق تقديم دعم فني لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ان بروتوكول التعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سيتيح التمويل اللازم والخدمات الاستشارية والتدريبية للشركات، مع الاستفادة من خبرات الوكالة الواسعة في هذا المجال، مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري يعمل دائما على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية، سواء شكل في تسهيلات مباشرة او غير مباشرة من الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات مع الاستفادة من خبرات الكوادر المصرفية المدربة من فريق عمل البنك لتقديم أفضل خدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات واحتياجاتها.