البنك الأهلي يوقع بروتوكولًا لدعم حملة «ايكو ايجيبت» للسياحة البيئية

وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لدعم حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وقّع الاتفاقية نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وإيناس محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها بدعم البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي للحملة وأهم البنوك الوطنية والذي يعتبر من أوائل البنوك التي قامت بالعمل مع الوزارة في عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسرة، وتعد تلك الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفي في المنظومة البيئية بكل محاورها.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى دعم السياحة البيئية الفريدة في مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات؛ من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت أن الحملة تفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة في مصر كأحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بتوفير فرص عمل مستدامة لهم والترويج لمنتجاتهم الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.

هشام عكاشة: الاتفاقية تقدم نموذج حقيقي للتنمية المستدامة التي يضعها البنك ضمن أهم استراتيجياته

وقال هشام عكاشة إن الاتفاقية تقدم نموذج حقيقي للتنمية المستدامة التي يضعها البنك ضمن أهم استراتيجياته حيث إنها تضع في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة في حمايتها، وأن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وهو حق اصيل للأجيال الحالية القادمة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد امتدادا للشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البنك والوزارة والذي أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات والشراكات في مختلف مجالات العمل القومية والثقافية والبيئية منذ التسعينيات القرن الماضي.

وأعرب عكاشة عن فخره بمشاركة البنك الأهلي كشريك وطني وراعى استراتيجي للحملة والذي يعكس دائما اهمية وقيمة الدور المجتمعي للبنك الأهلي المصري في مصر لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار بالقطاع البيئي كأحد أهم المجالات الواعدة في مصر.