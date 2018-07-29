البنك الأهلي يوقع اتفاقًا مع EIB لاقتراض 375 مليون يورو

كتب- سيد بدر:وقع البنك الأهلي المصري اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي لاقتراض 375 مليون يورو، ما يعادل 437.721 مليون دولار.وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، لـ"المال"، إن القرض الجديد سيتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ووقع البنك الأهلي مطلع يونيو قرضًا بقيمة 750 مليون دولار مع

كتب- سيد بدر:

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي لاقتراض 375 مليون يورو، ما يعادل 437.721 مليون دولار.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، لـ”المال”، إن القرض الجديد سيتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع البنك الأهلي مطلع يونيو قرضًا بقيمة 750 مليون دولار مع تحالف دولي بقيادة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ويضم بنوك إتش إس بي سي، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة المصرفية، ورأس الخيمة، ودبي التجاري.

وعلمت “المال” أن البنك الأهلي قرر توجيه 150 مليون دولار تمثل 20% من قرض دولي وقعه الشهر الماضي مع تحالف بنوك دولية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما سيستخدم القيمة المتبقية والمقدرة بنحو 600 مليون دولار تمثل 80% من قيمته في ائتمان الشركات.

ويعتبر البنك الأهلي أكبر البنوك المقترضة من الخارج، وازدادت وتيرة الاقتراض مع توجيهات البنك المركزي خلال 2015 بسعي البنوك لتدعيم مراكزها من العملة الأجنبية من الخارج، وشهدت مزيدا من التسارع عقب قرار تعويم العملة المحلية.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك الأهلي بنهاية ديسمبر الماضي فقد ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات الخارجية التي حصل عليها لنحو 91.55 مليار جنيه مقابل 89.88 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، هذا بجانب قروض حصل عليها البنك مقابل رهن أذون خزانة وسندات حكومية بقيمة 1.003 مليار دولار.

وقال نائب رئيس البنك، يحيى أبوالفتوح، في تصريحات، الشهر الجاري إن مصرفه يستهدف زيادة بنسبة 25% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو المقبل.