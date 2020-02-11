البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع Ripple لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج

وقع البنك الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة Ripple يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج ليصبح أول بنك في مصر يستخدم تقنيات Block Chain.

شهد مراسم التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائبه داليا الباز، وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية.

كما شهد المراسم هشام السفطي رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية وخالد طه رئيس مجموعات العمليات وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات إضافة الى ممثلي الشركة وفريق عمل القطاعات المعنية بالبنك.

كما مثل شركة Ripple في مراسم التوقيع كل من نافين جوبتا العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومارك جونسون، ووليد بن عثمان المسؤول عن المبيعات بالمنطقة ذاتها وشارون واجنر رئيس إدارة المشروعات .

وقال مسؤولو شركة Ripple إن الاتفاقية تعد نقلة قوية في استراتيجيتهم الواعدة للانتشار بالمنطقة، خاصة لكونها تتم بشراكة البنك الأهلي المصري الذي يعد الشريك الاستراتيجي للشركة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وعقب التوقيع قال رئيس البنك الأهلي إن تنفيذ تلك الاتفاقية سيضيف رافدا جديدا وهاما لاستقبال الحوالات من المراسلين تحت اسم Ripple Net والتي تعد الأولى من نوعها بين البنوك المصرية .

ويأتي ذلك في إطار دور البنك الأهلي المصري الداعم لتطوير أعمال الحوالات الواردة من مختلف دول العالم وخاصة منطقة الخليج العربي متمشيا مع وجود معايير دولية موحدة لطرق معالجة الحوالات المتبادلة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الدولية بما يتيح التوسع في فتح أسواق جديدة للبنك.

شبكة Ripple Net تضم أكثر من 300 مؤسسة

كما أضافت داليا الباز ان شبكة Ripple Net تضم أكثر من ٣٠٠ بنك ومؤسسة مالية منتشرة بكافة دول العالم ومن المتوقع نمو أعداد المشتركين بتلك الشبكة بشكل مطرد، إضافة الى ما تتيحه الخدمة من اليات تسهم في دعم إدارة السيولة وكذلك زيادة حصيلة البنك الأهلي من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن القناة الجديدة ستتيح توفير المزيد من الوقت للتعاون مع مراسلين جدد استجابة من البنك لاحتياجات عملائه الحاليين والجاري استقطابهم من خلال تقديم خدمة أفضل وأسرع حيث أن قنوات استقبال الحوالات الخارجية الواردة بالبنك تتوافق بشكل كامل مع معايير ومحددات التأمين العالمية مثل PCI وكذا متطلبات كافة الجهات الرقابية التي توفر أعلى معدلات الأمان في التشغيل.

وأشارت إلى تطبيق تقنيات Block Chain التي تسهم بشكل فعال في التأكد من تنفيذ العمليات المالية بأقل معدلات أخطاء حيث تلتزم الشركة بالتحديث الأمني للشبكة بشكل دوري بحيث يتوافق مع أية معايير جديدة للأمان وهو ما يقلل بالتبعية الفرص لأية مخاطر محتملة الأمر. توقيع الاتفاقية

تحسين آليات إدارة السيولة

بدورها، أشارت غادة البيلي،الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، إلى أن الاتفاقية ستسمح بتحسين آليات إدارة السيولة من جانب المراسلين والبنك على حد سواء حيث يتاح للمراسل معرفة الرصيد الحقيقي للعمليات بشكل لحظي.

وأكدت أن هذا النظام مطبق فعليا لدي العديد من مراسلي البنك الحاليين، إضافة الى وجود خطط مستقبلية لتطبيقه لدي العديد من المراسلين الاخرين في دول الخليج العربي كما تتيح إمكانية الربط مع عدد من المراسلين بدول أخرى كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا وذلك سعيا لتقديم خدمة تتسم بالفاعلية والكفاءة.

وعن التنسيق بين البنك الأهلي المصري وشركة Ripple بشأن الاتفاقية، قال هشام السفطي إنه تم من الجانبين إجراء كافة اختبارات الأمان قبل توقيع الاتفاقية بالتنسيق مع إدارات أمن المعلومات بالبنك للتأكد من عدم وجود أية ثغرات بالنظام قد تعرقل تطبيقه في أي من مراحله بحيث تم اجراء كافة التعديلات وفقا والملاحظات التي طرأت اثناء المراحل التجريبية لتعزيز كفاءة تلك القنوات لما تشمله من عوامل امان والتي تعد من أهم أولويات المنظومة.