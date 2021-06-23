البنك الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع «أورنچ مصر» لإدارة محفظة «كاش»

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية شراكة مع “أورنچ مصر” تمهيدا لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة “اورنچ كاش”.

وبحسب بيان صادر من البنك، حضر التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة وياسر شاكر رئيس مجلس إدارة أورانج مصر وعلاء فهمي وزير النقل السابق وعضو مجلس ادارة شركة أورانج، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري.

هشام عكاشة: الاتفاقية تأتي دعما لجهود الدولة للتوسع في خدمات التحول الرقمي

وقال هشام عكاشة إن تلك الشراكة تأتي دعما لجهود الدولة للتوسع في خدمات التحول الرقمي والتي تتوافق مع استراتيجيتي الكيانين الكبيرين سعيا لتقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء البنك الاهلي المصري وشركة أورانج والتي تعكس دعم خطط البنك الاستراتيجية نحو السير بخطوات ثابتة في تدعيم اهداف الشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفية المختلفة وبشكل خاص الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك والتي أصبحت هي الاتجاه العالمي في السنوات الأخيرة، سعيا إلى تحويل المجتمع تدريجيا إلى مجتمع أقل اعتمادا علي النقد.

وأشاد عكاشة بالتنسيق الكامل والفعال بين فرق العمل من الجانبين والذي أسفر عن الوصول إلى نجاح الاتفاقية وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج عقب البدء في التنفيذ الفعلي لنقل المحفظة.

ياسر شاكر: الشراكة تعكس خطوة قوية لعملاء أورنچ في إدارة الخدمات من منظور مصرفي

وذكر ياسر شاكر أن الشراكة بين كيانين عملاقين في عالم الاتصالات والقطاع المصرفي، حيث يلعب البنك الأهلي المصري دورا رئيسيا في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، بينما حققت شركة اورنچ مصر نقلة كبيرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الحلول الذكية وتدريب وتأهيل العناصر البشرية بالشكل الذي مكنها من مضاعفة خدماتها للشمول المالي في عام 2020.

وأضاف أن تلك الشراكة تعكس خطوة قوية لعملاء اورنچ مصر في ادارة الخدمات من منظور مصرفي والتي تستهدف حصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمنة ومتطورة وفقا للمعتاد من البنك الاهلي المصري، تمهيدا لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التي يقدمها البنك الأهلي المصري والامتثال لقواعد البنك المركزي المصري، وهو ما سيترجم إلى خدمات أكثر تطورا واستقرارا، فضلا عن المزيد من العروض الترويجية الجذابة.

وأوضح علاء فهمي عضو مجلس ادارة شركة أورانج أن الشراكة ستتيح استفادة العملاء من جميع خدمات محفظة أورنچ كاش الحالية كالمعتاد كونها أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الموبايل، معربا عن اعتزازه بتلك الشراكة بين كيانين لهما وزنهما في السوق المصرية بما يضمن أعلى معدلات النجاح لها.

يحيى أبوالفتوح: تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من عملاء البنك البالغ عددهم 16.5 مليون

وأعرب يحيى أبو الفتوح عن اعتزازه بتلك الشراكة المثمرة بين البنك الاهلي المصري وأورانج مصر والتي ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين لشبكة عملاء بنك أهل مصر الذين تجاوز عددهم 16.5 مليون عميل من مختلف فئات المجتمع والذي يسعى دائما البنك الى تقديم أعلى معدلات الخدمة لهم بأفضل الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة في السوق المصرية بما يتيح لشركة اورنچ تقديم تجربة مثالية للملايين من عملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت داليا الباز أن الشراكة تستهدف إدارة محفظة أورانج كاش من خلال البنك الأهلي المصري بما يعد إضافة هامة للخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي يحرص البنك على تطويرها بشكل متنامي، حيث يعد من أوائل البنوك التي أطلقت محفظة الهاتف المحمول مستفيدا بذلك من إمكاناته الفنية والبشرية المتميزة وكذا بنيته التكنولوجية التي يتم تحديثها باستثمارات ضخمة لتواكب التطورات المتلاحقة محليا وعالميا، مشيرة الى الاستفادة من الكوادر المتميزة من الجانبين لخدمة أهداف الشراكة.