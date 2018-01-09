البنك الأهلي يوفر تمويلات بقيمة 30.6 مليار جنيه خلال 2017

سيد بدر نجح البنك الأهلي المصري، خلال عام 2017، في ترتيب والمشاركة في تمويل العديد من القروض المشتركة، بإجمالي مبلغ 85.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة مساهمة البنك في تمويل تلك القروض 30.6 مليار جنيه. وأظهر التقييم، الذي أعدّته مؤسسة بلومبرج…

سيد بدر





نجح البنك الأهلي المصري، خلال عام 2017، في ترتيب والمشاركة في تمويل العديد من القروض المشتركة، بإجمالي مبلغ 85.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة مساهمة البنك في تمويل تلك القروض 30.6 مليار جنيه.

وأظهر التقييم، الذي أعدّته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال عام 2017، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة إفريقيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل ومسوّق للتمويل.

كما أظهر التقييم حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كمرتّب رئيسي خلال نفس العام.

وكذا حصوله على المركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا كمسوِّق للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل، والمركز الرابع كمرتِّب رئيسي، إضافة إلى حصوله على المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل للتمويل، وعلى المركز العاشر كمسوِّق للتمويل.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن أهمها قطاع النقل، وقطاع مواد البناء، وقطاع الكهرباء، وقطاع البترول، وقطاع التنمية العقارية.

وأوضح أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوقين المصرفية المصرية والإفريقية في مجال القروض المشتركة وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية، يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.

وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن البنك الأهلي يواصل مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، سواء منفردًا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأكد أن البنك يُولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرية، والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، خاصة في مجال الصناعة، وفي مجالات متعددة مثل الطاقة بكل أنواعها، ومواد البناء، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والتنمية العقارية، والسياحة، والنقل والمواصلات، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.