البنك الأهلي يوفر تحصيل مستحقات الحجر الزراعي من المصدرين والمستوردين رقميا

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات إدارة الحجر الزراعي نظير الخدمات التي تقدمها إلى عملائها من المصدرين والمستوردين من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الالكترونية المختلفة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومحمد جميل رئيس قطاع المبيعات والقنوات البديلة بالبنك الاهلي المصرى وذلك بحضور عدد من فرق العمل من الجانبين.

صرح كريم سوس أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كافة احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالي طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تتماشي مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والقنوات البديلة ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، مضيفا ان هذا التعاون يتيح لكافة عملاء الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدفع الالكتروني عبر البوابة الإلكترونية للهيئة وذلك بما يتيح لمستخدمي تلك الخدمات إمكانية السداد إلكترونيا وذلك كمرحلة أولي لميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأشار سوس إلى أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني، حيث تقبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد كمال العطار عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والذي ينعكس بالإيجاب علي خطة الهيئة من خلال التوسع في عدة مجالات منها عملية التحصيل والدفع الالكتروني لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي ومنها سداد كافة الرسوم والنفقات اليكترونيا من خلال البطاقات البنكية المصدرة من البنك الاهلي المصري، مضيفا ان هذا التعاون يأتي في إطار اتجاه الحجر الزراعي نحو تفعيل منظومة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة كافة الاعمال والخدمات التي يقدمها لعملائه من المصدرين والمستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للحاصلات الزراعية .