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البنك الأهلي ينفي تعرضه لهجمات إلكترونية

نظم المدفوعات الإلكترونية على المواقع المعتمدة تكون مؤمنة وتتم موافاة العميل برقم سرى لها
سيد بدر 3:43 م, الأربعاء, 15 يناير 20 3:43 م, الأربعاء, 15 يناير 20

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أكد البنك الأهلي المصري عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية من رسالة صوتية -غير معلومة المصدر- تدعى خطورة التعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية
وتعرض بيانات العملاء لأية عمليات قرصنة، وأن هذا الادعاء عار تماما من الصحة.

وقال البنك إنه سبق إصدار رسائل نصية لعملائه وتنويه على موقعه الإلكتروني – في إطار توعيته المستمرة لعملائه – يؤكد أهمية عدم قيام العملاء بتداول أرقامهم السرية أو أية بيانات تعريفية حفاظًا على معاملاتهم المالية.

وأضاف أنه حاصل على شهادات متعددة ومن جهات دولية تعزز من سلامة إجراءات حفظ المعلومات، ويضع سرية بيانات وحسابات عملائه كأولوية قصوى فى منظومة التشغيل، ويتبع أعلى المعايير التأمينية للبيانات وآليات استخدام منتجاته الإلكترونية.

كما يؤكد البنك أهمية التوسع في المدفوعات الإلكترونية كمنهجية عمل على مستوى الدولة، ويتعين ألا ننساق وراء شائعات تستهدف التشكيك في منظومة تلك المدفوعات التي تتبع أفضل المعايير الدولية.

وتابع أن نظم المدفوعات الإلكترونية على المواقع المعتمدة تكون مؤمنة ويتم موافاة العميل برقم سرى لها.

ويكرر البنك الأهلي المصري التأكيد على عدم صحة ما تم تداوله عبر رسالة صوتية غير معلومة المصدر من مخاطر استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية أو تعرض اية من بيانات عملائه للقرصنة.

ويعتبر تأمين نظم المعلومات محل اهتمام ومتابعة الجهات الرقابية، وفقًا لتعليمات رقابية صارمة من البنك المركزي المصري واتباع أفضل الممارسات الدولية و التقنية.

وخلال الفترة الماضية اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات التي تهدف لتأمين القطاع المصرفي ضد أي هجمات إلكترونية والاختراقات حيث قام بتدشين مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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