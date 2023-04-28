البنك الأهلي ينفذ أكثر من 12 مليون عملية سحب عبر ماكينات ATM في أسبوعين بقيمة 29 مليار جنيه

قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية سحب لعملائه بحوالى 29 مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار اسبوعين اعتبارا من 13 أبريل 2023.

وأضاف البنك في بيان اليوم حرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة عطلات عيد القيامة و شم النسيم و عيد الفطر لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين كما يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ أكثر من 6600 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب، حيث يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

كما تم تنفيذ أكثر من 435 ألف عملية من خلال خدمة الأهلي نت بما يزيد عن 31 مليار جنيه، بالإضافة الى أكثر من مليون عملية من خلال محفظة الأهلي فون كاش بما يقارب مليار جنيه خلال نفس الفترة.