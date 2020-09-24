البنك الأهلي يمنح تمويلا معبريا 300 مليون جنيه لشركة مكسيم للاستثمار العقاري

وافق البنك الأهلي المصري على منح تمويل معبري لصالح شركة مكسيم للاستثمار العقاري لتمويل مشروع “Bo Island” بسيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي؛ وذلك في إطار التحالف الذي يقوده البنك لدراسة منح قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المشاركة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن التمويل الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى مساندة المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام، ومنها القطاع العقاري والبناء والتشييد لما تتمتع به تلك القطاعات من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل، إضافة إلى ارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات التكميلية والتي يحرص البنك على تمويلها لما تتيحه من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك بشكل متنامي.

وذكر شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن القرض يستهدف تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع “بو ايلاند” في إطار ترتيب قرض مشترك بين عدد من البنوك المشاركة من خلال التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بتلك البنوك وصولا للمراحل النهائية للتنفيذ لضمان تحقيق المستهدف من التمويل بأفضل الأساليب وأسهل الإجراءات.

وقال محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للاستثمار العقاري إن مشروع “Bo Island” يقع بالكيلو 120 بطريق الإسكندرية / مطروح الصحراوي بخليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي، ويقسم المشروع إلى ثلاث مراحل على مسطح يبلغ 950 فدانا بما يعادل نحو 4 ملايين م2، ويتماشى مع خطط الدولة في إنشاء المزيد من المناطق السكنية والسياحية على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة خاصة في المناطق الأكثر جذبا.

وأضاف أن الشركة وقعت مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال المشروع مع عدد من شركائها الإستراتيجيين والمتمثلين في شركات المقاولات المسند إليهم تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات المختلفة بالمشروع؛ بهدف دفع عجلة استكمال الإنشاء والإسراع في وتيرة البناء في جميع مراحل المشروع والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 20 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تكليف استشاري للإشراف على المواقع لضمان أعلى جودة في التنفيذ، وتم التعاقد مع استشاريين جدد متخصصين في التصميمات لتطوير وتقديم أفضل التصميمات لمنشآت المشروع، وأن المشروع يتكون من 3 مناطق موزع بها المباني والإنشاءات والخدمات لكل منطقة بتصميمات مختلفة.

وأوضح أن المنطقة الأولى لمشروع “Bo Island” تشتمل على 1102 وحدة “فيلات- شاليهات- بحيرة الكريستال لاجون- منطقة تجارية- فندق- club house – مناطق خضراء وحدائق”.

بينما تشتمل المنطقة الثانية “Bo Island Extension” على على 1605 وحدات “فيلات- شاليهات – بحيرة الكريستال لاجون- منطقة تجارية – فندق -CLUB HOUSE – مناطق خضراء وحدائق” والمنطقة الثالثة “Bo Sands” تشتمل على 6032 وحدة “شاليهات – مسطحات مائية- حمامات سباحة- صالات رياضية- منا طق تجارية- شقق فندقية”.