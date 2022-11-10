البنك الأهلي يمنح تمويلات 424 مليون دولار لمشروعات التنمية المستدامة

منح البنك الأهلي المصري تمويلات لـ96 شركة تعمل في القطاع الصناعي والسياحي والخدمي ضمن المشروعات المستدامة بإجمالي تمويلات بلغت 424 مليون دولار.

وقال البنك في بيان إن تلك القروض تركزت في مجالات عده منها تمويل الآلات والمعدات بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث الصناعي بإجمالي 93 مليون دولار،

وذكر البنك أن تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استغلال الطاقة بإجمالي 47 مليون دولار، وتمويل مشروعات في مجالات المشروعات صديقة البيئة بإجمالي مبلغ 284 مليون دولار.

وفي عام 2019 أنشأ البنك إدارة متخصصة للبرامج التمويلية في مجال مشروعات التنمية المستدامة

ويشارك البنك الأهلي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 في دورته السابعة والعشرين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك وبمشاركة وفد متخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التمويل المستدام، العلاقات المالية الدولية، الاستثمار، الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وتتركز محاور المؤتمر حول عدة موضوعات تتناول تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم دول العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومختلف محاور التمويل المستدام، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووسائل النقل المستدام فضلا عن توضيح دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التكيف والحد من تغير المناخ وذلك بحضور أكثر من 35 ألف مشارك وأكثر من 2000 متحدث من 197 دولة.