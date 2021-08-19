البنك الأهلي يقرر إيقاف لاعبه إلى نهاية الموسم بسبب «الوقوف على الكرة»

شارك عصام في الدقيقة 60 كبديل بدلًا من محمد بسيوني قبل أن يقرر الوقوف على الكرة أمام مصر للمقاصة

قرر نادي البنك الأهلي إيقاف محمد عصام، لاعب الفريق لنهاية الموسم وتغريمه غرامة مالية كبيرة، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الأمس في بطولة الدوري المصري، بين البنك الأهلي ومصر للمقاصة.

وشارك عصام في الدقيقة 60 كبديل بدلًا من محمد بسيوني، قبل أن يقرر الوقوف على الكرة أمام مصر للمقاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

ونتيجة لهذا السلوك، قدم كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي للبنك الأهلي اعتذارًا رسميًا لنادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني محمد عبد الجليل، مؤكدًا أن هذا السلوك فردي وسيتم اتخاذ إجراء رادع ضده.

وكان محمد عصام قد انضم لصفوف البنك الأهلي قادمًا من المقاولون العرب في يناير الماضي وشارك في 9 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ووصل رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الـ15 وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه أسوان صاحب أول مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.