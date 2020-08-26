«البنك الأهلي» يقدم منحا دراسية للتخصصات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم البنك الأهلي منح دراسية لطلاب الثانوية العامة. وأشار الوزير إلي أن المنح الدراسية من البنك الأهلي، للالتحاق بالكليات والتخصصات المرتبطة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية…

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم البنك الأهلي منح دراسية لطلاب الثانوية العامة.

وأشار الوزير إلي أن المنح الدراسية من البنك الأهلي، للالتحاق بالكليات والتخصصات المرتبطة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي على قناة صدي البلد ، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من البنك الأهلي خلال أيام.

ونوه الوزير بأن جزءا من منح البنك الأهلي، ستكون للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الوزير إن التخصصات المرتبطة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة هامة جدا للدولة.

ولفت الوزير إلي أنه سواء كانت المنح التي سيحصل عليها الطالب كلية أو جزئية، فإنها مرتبطة بمحافظة الطالب على تفوقه.

وأشار الوزير إلي أن هناك ما بين 18 إلي 20 ألف طالب سجلوا حتى الآن في الجامعات الأهلية الجديدة.

واستكمل أن عدد زوار موقع التقديم للجامعات الأهلية الجديدة بلغ نحو 11 مليون زائر حتي الآن.