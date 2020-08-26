اتصالات وتكنولوجيا

«البنك الأهلي» يقدم منحا دراسية للتخصصات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم البنك الأهلي منح دراسية لطلاب الثانوية العامة. وأشار الوزير إلي أن المنح الدراسية من البنك الأهلي، للالتحاق بالكليات والتخصصات المرتبطة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية…

جهاد سالم 1:04 ص, الخميس, 27 أغسطس 20 1:04 ص, الخميس, 27 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم البنك الأهلي منح دراسية لطلاب الثانوية العامة.

وأشار الوزير إلي أن المنح الدراسية من البنك الأهلي، للالتحاق بالكليات والتخصصات المرتبطة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي على قناة صدي البلد ، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من البنك الأهلي خلال أيام.

ونوه الوزير بأن جزءا من منح البنك الأهلي، ستكون للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الوزير إن التخصصات المرتبطة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة هامة جدا للدولة.

ولفت الوزير إلي أنه سواء كانت المنح التي سيحصل عليها الطالب كلية أو جزئية، فإنها مرتبطة بمحافظة الطالب على تفوقه.

وأشار الوزير إلي أن هناك ما بين 18 إلي 20 ألف طالب سجلوا حتى الآن في الجامعات الأهلية الجديدة.

واستكمل أن عدد زوار موقع التقديم للجامعات الأهلية الجديدة بلغ نحو 11 مليون زائر حتي الآن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

بروتوكول تعاون بين «أمان للدفع الإلكتروني» و«البنك الأهلي» لنشر 25 ألف ماكينة POS

المال - خاص 1:34 م, الأثنين, 29 يونيو 20

جوميا تتيح التقسيط بدون فوائد مع بنوك الأهلي ومصر وعودة والمشرق والإسكندرية

المال - خاص 2:26 م, الثلاثاء, 16 يونيو 20

الأكاديمية العربية والأهلي المصري ينظمان مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

محمود جمال 4:39 م, الأحد, 14 يونيو 20

«تريد لاين» تواجه كورونا بالبيع إلكترونيا والتقسيط حتى 18 شهرا بدون فوائد

محمود جمال 2:37 م, الخميس, 14 مايو 20

«نون للتجارة الإلكترونية» تتيح خدمة التقسيط مع البنك الأهلي في شهر رمضان

محمود جمال 3:52 م, الأحد, 23 فبراير 20

«إنتركوم» تستهدف 400 مليون جنيه مشروعات لأمن المعلومات

محمود جمال 9:30 ص, الخميس, 26 ديسمبر 19