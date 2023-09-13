البنك الأهلي يقدم خدماته لأكثر من 8000 عميل ضمن مبادرة رواد النيل

قدم البنك الأهلي المصري خدماته لـ 8,398 عميلًا، ضمن مبادرة رواد النيل، من بينهم 640 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توجيه مجموعة من 306 شركة صغيرة ومتوسطة إلى فروع البنك للحصول على تمويل مباشر.

ووفقا لتقرير مبادىء الصيرفة تجاوز هذا العدد الهدف الذي حدده البنك البالغ 300 شركة صغيرة ومتوسطة، ليغطي فريق المبادرة محافظات القاهرة والغربية والجيزة وأسيوط وأسوان والأقصر والمنيا.

وتعد مبادرة رواد النيل مبادرة وطنية تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

طور البنك الأهلي المصري، 13 منتجا وخدمة ضمن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد؛ لتعزيز قطاع التمويل المستدام، وفقا لتقرير مبادىء الصيرفة الصادر عنه اليوم.

المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة

وأضاف البنك الأهلي ضمن تقريره أن هذه العناصر تلبي المتطلبات البيئية وتشمل المنتجات المصممة لدعم المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة.

واتخذ البنك الأهلي المصري إجراءات استباقية لتعزيز التمويل الأخضر، ويقدم تمويلات من خلال القروض الخضراء، فضلا عن الصناديق الصديقة للبيئة.

وضخ البنك الأهلى المصرى نحو 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لإحلال السيارات، والتي استفاد منها نحو 11.138 ألف عميل حتى نهاية ديسمبر 2022،