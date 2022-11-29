البنك الأهلي يقدم تمويلات بقيمة 2.793 مليار جنيه ضمن مبادرة إحلال السيارات بنهاية أكتوبر

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك منح تمويلات ضمن مبادرة إحال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تقدر بحوالي 2.792.425 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر 2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن عدد حالات المنح ضمن هذه المبادرة بلغ 10477 حالة.

نتائج أعمال البنك الأهلي

بلغ إجمالي أصول البنك الأهلي 3.657 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل إجمالي التزامات حقوق الملكية، وفقًا للقوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.051 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت محفظة القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري 229.146 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل نحو 212.976 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت القوائم المالية للبنك أن حجم محفظة القروض المباشرة سجلت نحو 531.279 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 478.601 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالبنك الأهلي لتسجل 1.393 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.172 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

مبادرة إحلال السيارات

وتأتي جهود البنك الأهلي هذا الصدد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ للمساهمة في الحد من/ وتخفيف التلوث البيئي.

وتضمنت المبادرة الرئاسية العديد من الإجراءات البنكية التي تيسر من عملية الحصول على القرض يتمثل أهمها في: طول مدة آجال سداد القرض والذي بلغ أما 7 سنوات أو 10 سنوات يتم سدادها على أقساط شهرية متساوية.

وتقوم البنوك المشاركة في مبادرة إحلال السيارات بسداد كامل ثمن السيارة الجديدة إلى شركات السيارات عبر فائدة مخفضة قدرها 3% ثابتة وموزعة علي عدد الأقساط التي يختارها المواطن إما 7سنوات أو 10 سنوات.

ووضع الجهاز المصرفي، بقيادة البنك المركزي، محفظة ائتمانية لهذا الغرض تقدر بنحو 15 مليار جنيه تم ضخ منها قرابة 3 مليار جنيه حتي نهاية فبراير 2022.