«البنك الأهلي» يقتنص 14 جائزة دولية من ثلاث مؤسسات دولية

حصد البنك الأهلي المصري 14 جائزة دولية، من ثلاث مؤسسات عالمية ذات ثقل وهي EMEA Finance التي منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك في المجالات الأتية وهي ” أفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة والتمويل الهيكلي وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة في قارة أفريقيا لعام 2021″ ، بالإضافة إلى 8 جوائز أخرى مقدمة للبنك من نفس المؤسسة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوي قارة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا وذلك في صورة أفضل تمويل اعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي وإعادة التمويل والتوريق والتمويل بالعملة المحلية وذلك لشركات القناة للسكر، شركه ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، شركه الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، مجموعة طلعت مصطفى، الهيئة المصرية العامة للبترول، شركه المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة الي الجائزة الممنوحة للبنك في مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

كما حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل بنك إقليمي في شمال إفريقيا من African Banker Magazine، فضلا عن جائزه أفضل صفقة تمويلية للعام عن تمويله لشركه ايفرجرو للأسمدة المتخصصة من مؤسسه Media Group GFC.

و أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن حصول البنك علي تلك الجوائز من مؤسسة دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية، ناتج عن توفير البنك لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة مشروعات قطاعي الزراعة والصناعة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات، مؤكدا علي أن البنك باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية يولي اهتماما متناميا بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، المقاولات والتنمية العقارية وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ان هذا الانجاز يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي.

كما أكد أبو الفتوح على حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث انها تعتبر اهم أصول البنك وذلك من جانب اخر.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بأن نجاح البنك الأهلي في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل اساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلا عن تطبيق أليات تمويليه مختلفة منها نظام On Lending والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعده شركات كبري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي التي تعكس صلابة هذا القطاع.