البنك الأهلي يفتتح 10 مراكز جديدة للخدمات غير المالية وتطوير الأعمال

افتتح البنك الأهلي المصري 10مراكز جديدة للخدمات غير المالية و تطوير الأعمال، وتقدم المراكز العديد من الخدمات.

واستعرض البنك الأهلي خدمات مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة من خلال موقعه الإلكتروني وهي:



خدمة تكوين فكرة مشروع



تستهدف هذه الخدمة مساعدة العملاء ورواد الأعمال في تقييم وتحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تلائم قدرات وخبرات كل منهم.

خدمة تأسيس مشروع جديد وإعداد دراسات الجدوى

تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء ورواد الأعمال بإعداد وتنفيذ خطط أعمال أولية أو دراسات جدوى مبدئية بسيطة لبدء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم لتحديد احتياجات التمويل المطلوبة لاستكماله .

خدمة تيسير تسجيل أو الحصول على تراخيص النشاط

تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء في الوصول للمعلومات الخاصة بأماكن تسجيل النشاط بشكل رسمي والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك والحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو كلاهما، وتعمل هذه المراكز على إرشاد العملاء للتوجه إلى أقرب مراكز الشباك الواحد للغرف التجارية أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

خدمة تيسير الحصول على خدمات تمويل:

تقوم هذه المراكز بما يلي:

-تقديم معلومات وبيانات للعملاء عن المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التخصيم/ شركات التأجير التمويلي/ شركات رأس المال المخاطر) وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب.

-مساعدة العملاء في تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب.

-توعية العملاء بكيفية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية بشكل سليم والعوامل الأساسية لتجنب الحصول على تصنيف ائتماني غير جيد بمؤسسات التمويل.



خدمة التحليل والتقييم المالي

يقدم المركز تحليلًا ماليًا مبدئيًا وإرشاديًا للقوائم المالية للنشاط ويعرض نتائج دلالات التحليل والنسب المالية والتوصيات بشأنها وتوعية العملاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستقبلية أو تصحيحية.

-خدمة التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة



التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة هي خدمة مقدمة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين ما يقدمونه من منتجات وخدمات من خلال:

-ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سلاسل تجارية (في القطاعين العام والخاص).

-ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مشروعات من نفس الحجم لتبادل منتجاتهم وخدماتهم.

خدمة نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدم هذه الخدمة من خلال توفير قاعدة بيانات على منصة مشاريع مصر (موقع الكتروني مؤسس من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) تتيح معلومات عن مقدمي خدمات مثل:

-المكاتب الاستشارية (للخدمات المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية).

-مكاتب الخدمة العامة.

-المكاتب العقارية

-مكاتب التخليص الجمركي

-مقدمو خدمات استشارية متخصصة

-خبراء في تطوير الأعمال والمنتجات.



خدمة التدريب وبناء القدرات

تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم برامج متخصصة لإكساب أصحاب المشروعات والعاملين فيها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاءات تسهم في نجاح المشروعات وتطويرها.