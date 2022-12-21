البنك الأهلي يفتتح وحدته المصرفية المزدوجة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

افتتح هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحدة مصرفية جديدة للبنك بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وأكد هشام عكاشه أن تواجد البنك الأهلي المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يأتي تماشيا مع إستراتيجية البنك لتعزيز خطط الشمول المالي، من خلال الوصول إلي العملاء الحاليين والمرتقبين في أماكن تجمعاتهم ما يدعم أيضا إستراتيجية البنك للتوسع في التحول الرقمي.

وأشار عكاشه إلى أن هذا الافتتاح يأتي امتدادا لتواجد البنك بفروعه بالعديد من الجامعات على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن البنك الأهلي المصري يستهدف توعية الأجيال الحديثة بخدمات ومنتجات البنك والمزايا التي يقدمها، مما يساهم في تقليل الفجوة بين البنوك والعملاء، وضم المزيد من فئات العملاء المرتقبين وخاصة من فئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات، وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، حيث يحرص البنك على دمجهم في منظومة القطاع المصرفي.

وأعرب أمير حبيب، نائب رئيس الجامعة المشارك للشئون المالية والمدير المالي، عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وسعادته لإتاحة المزيد من الخيارات المصرفية لمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيراً إلى أن تواجد وحدة مصرفية للبنك الأهلي داخل الجامعة سيسهم في إتاحة كافة الخدمات المالية والمصرفية للطلاب وذويهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة.

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على أن الوحدة المصرفية الجديدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد وحدة مصرفية مزدوجة، تقدم الخدمات التقليدية إضافة إلى ركن لتقديم الخدمات الرقمية، حيث يتضمن هذا النمط بداخله جزءا للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى جزء تقليدي متكامل، وهو ما يأتي طبقا للدراسات التي قام بها البنك للسوق وما يناسب احتياجات العملاء، خاصة تلك المتعلقة بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت والمجهود والتي حققت نجاحا ملحوظا في مواكبة أفضل الأساليب في تقديم الخدمات المصرفية.

وتابع: “ويأتي ذلك إضافة إلى تزويد الجامعة بماكينات الصارف الآلي الحديثة تيسيرا على روادها في الحصول على احتياجاتهم، مضيفا أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية تزامنا مع افتتاح الوحدة المصرفية وتقديم حزمة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لطلبة الجامعة وذويهم”.

وأكمل أبو الفتوح: ” هذا فضلاً عن إتاحة عدد من الخدمات المجانية مثل فتح حساب توفير المستقبل، وإصدار بطاقة الخصم المباشر لحظيا، والتمتع بخدمة الأهلي نت وتطبيق NBE MOBILE، وكذا تطبيق InstaPay، بالإضافة إلى إصدار بطاقة مسبقة الدفع يمكن ربطها عن طريق محفظة الهاتف المحمول فون كاش phone cash واستخدام هذه البطاقات في المشتريات سواء من خلال ماكينات الــPOS أو التسوق عبر الإنترنت، حيث سيتم استرداد نقدي لكامل قيمة أول معاملة مشتريات بالبطاقة، وبحد أقصى 300 جنيه، على أن يقتصر استخدام هذا المبلغ في المشتريات فقط، فضلا عن تقسيط المصروفات الدراسية ومصاريف التعليم المستمر لمن يرغب بأسعار عائد مميزة وبدون مصاريف إدارية”.