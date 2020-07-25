البنك الأهلي يفتتح منطقة خدمات إلكترونية بفرعه الرئيسي بشارع شريف

افتتح البنك الأهلي المصري منطقة خدمات إلكترونية متكاملة بفرعه الرئيسي بشارع شريف بقلب القاهرة.

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنها تأتي في إطار سعي البنك المستمر واستراتيجيته الطموحة للتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه، خاصة أن فرع البنك الرئيسي يعد أكبر الفروع من حيث حجم تعاملاته، وكذلك عدد العملاء الذين تتباين شرائحهم لتغطي مختلف الفئات، بما يستلزم معه إتاحة مختلف الخدمات المصرفية بأفضل وأحدث الأساليب التي تتيح أفضل خدمة وأعلى جودة لهؤلاء العملاء.

وأشار عكاشة إلى افتتاح البنك أيضًا فرعًا مزدوج الخدمة بتجمع “سي شل” السياحي بالساحل الشمالي، وذلك لاستهداف فئات العملاء الموجودة بتلك المنطقة الحيوية طوال فترات الموسم الصيفي.

وأشار عكاشة إلى أن توسع البنك في خدماته الإلكترونية يعد امتدادًا لريادة البنك في مجال فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها البنك مطلع عام 2019 لأول في القطاع المصرفي المصري بعدد من المناطق المستهدفة، التي حققت نجاحا ملحوظا في مواكبة أفضل الأساليب العالمية في تقديم الخدمات المصرفية، حيث يعد نموذج الفروع المزدوجة متكاملة الخدمات المصرفية أحد نماذج الفروع التي سبق للبنك اطلاقها، حيث يتضمن هذا النمط بداخله فرعًا للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى فرع تقليدي متكامل.

وأكد عكاشة جهود البنك المتنامية في دعم الشمول المالي الذي يعد من أهم أولويات البنك من خلال استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين للتعامل مع الجهاز المصرفي خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي اساس تعاملاتهم اليومية. منطقة الخدمات الإلكترونية بالبنك الأهلي

كما أكد على أن افتتاح البنك لأنماط مختلفة من الفروع يأتي طبقا للدراسات التي قام بها البنك للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات العملاء، خاصة تلك المتعلقة بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت والمجهود.

ومن جانبه اوضح يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان تلك الإضافة تعد امتدادا للتطوير الشامل الذي قام به البنك لفرعه الرئيسي منذ نحو ثلاثة أعوام والذي تضمن وروعي في تطويره الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري الفريد الذي يميز الفرع وكونه أحد أقدم فروع البنوك المصرية، وذلك باتباع أحدث الطرق والأساليب العالمية في التعامل مع مثل تلك المنشآت والتي تتطلب الدقة والحرص الشديدين حتى لا تتسبب في احداث أية أضرار لها أو تمس طابعها العريق.

وأكد يحى على أن التطوير لم يقتصر على تحديث وتجديد المباني في صالات العملاء والمكاتب الخلفية وإنما امتد ايضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة فئة كبيرة من العملاء من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة مع اتاحة مصاعد ومسارات مجهزة لهم تيسيرا عليهم طوال فترة تواجدهم بالبنك.

واكد على ان فروع الخدمة الاليكترونية أو الفروع المزدوجة تعد جزءا من الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي بالبنك الأهلي المصري والتي تحقق تكاملا مع القنوات الرقمية الأخرى. منطقة الخدمات الإلكترونية بالبنك الأهلي

اكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري حرص البنك المستمر على تطوير بنيته التكنولوجية لتستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمة ولتكون قادرة علي استيعاب كافة المستجدات المصرفية في العالم والتحول من فكرة البنوك التقليدية للمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

واشارت إلى أن النموذج الجديد الذي يتيحه البنك في فرعه الرئيسي سيساهم في تفعيل اكبر لخدماته الرقمية، خاصة في ضوء أن الفرع الرئيسي يضم المقر الأساسي لمركز معلومات البنك الاهلي المصري الذي تم اعادة بنائه في عام 2012 ليواكب المتطلبات المتزايدة والتطور التكنولوجي حيث انه تم تصميمه وفقا والمقاييس المعيارية لمراكز البيانات Tier 3.

وكان اول مركز معلومات لبنك مصري وعلي مستوي افريقيا والوطن العربي يحصل علي شهادة الأيزو لضمان مستوي الخدمة وحماية بيانات العملاء، خاصة في ضوء ما شهده من عمليات تطوير مستمرة تم خلالها مد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة في كبري المؤسسات العالمية والتي تتوافق مع المقاييس الدولية.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان اتاحة الفروع مزدوجة الخدمة او تلك التي تضم منطقة خدمات الكترونية تعمل باستراتيجية فريدة بحيث تتيح في جزء منها تقديم الخدمات المصرفية الكترونيا بالكامل للعملاء اسوة بفروع الخدمة الالكترونية، اضافة الى اتاحة تقديم الخدمات من خلال فرع تقليدي يضم كافة المعاملات المصرفية بذات مقر الفرع.

وأشارت إلى افتتاح فرعا بالساحل الشمالي يأتي استنادا لدراسة تطور احتياجات العملاء وتوزيعهم الجغرافي سعيا الي التوسع في قاعدة العملاء المستهدفين، حيث يتولى العاملون بتلك الفروع digital greeters” مساعدة وارشاد العملاء بكيفية استخدام الانترنت والموبايل البنكي بخدماته المختلفة وأيضا استعراض كامل لخدمات المحفظة الالكترونية الفون كاش مما يجعل نموذج الفروع الالكترونية بمثابة مراكز تدريب لعملاء البنك على كل الخدمات الرقمية المختلفة لتساهم بذلك في التثقيف المصرفي للعملاء وهو الدور الذي يحرص بنك أهل مصر القيام به لدي المجتمع

جدير بالذكر ان فرع البنك الاهلي المصري الرئيسي يعد من أقدم فروع البنوك في مصر ويعود تاريخه لعام 1906 حيث قام البنك بشرائه ليكون الفرع الرابع للبنك بعد فرع قصر النيل – والذي أصبح فيما بعد مقرا للبنك المركزي منذ اوائل ستينات القرن الماضي – وفرعي لندن والخرطوم.

ويأتي البنك الاهلي المصري بتلك النتائج على قمة البنوك المصرية، وذلك استنادا الى عدد من المعايير ومؤشرات القياس المتخصصة في أعمال البنوك ومن أهمها قوة المركز المالي واجمالي الارباح السنوية والقاعدة الرأسمالية وثبات الاصول وغيرها من المعايير التي تعكس مدى قوة وثبات البنك، وهي المعايير التي أهلت البنك الاهلي المصري الى احتلال تلك المكانة المتقدمة ليس فقط في مصر وافريقيا وانما عالميا.

كان البنك الاهلي قد حقق صافي أرباح في 30 يونيو 2019 وصل الى 20.2 مليار جنيه بعد الضرائب بمعدل نمو وصل الى 100% وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي المصري، اضافة الى رفع رأسماله المصدر والمدفوع الى 50 مليار جنيه ، كما اوضحت المؤشرات ارتفاع المركز المالي للبنك ليصل الى 1.6 تريليون جنيه في ذات التاريخ، اضافة الى تخطي محفظته للتجزئة المصرفية حاجز 100 مليار جنيه.

كما جاوزت محفظة الودائع تريليون ونصف تريليون جنيه ، مع احداث البنك طفرة في كافة مجالات العمل المصرفي وبشكل خاص الخدمات المصرفية الاليكترونية والرقمية خلال تفشي ازمة كورونا بما يؤكد قوة البنية التكنولوجية والاستراتيجية الرقمية للبنك الاهلي المصري الذي يخدم اكثر من 14 مليون عميل من أهل مصر.