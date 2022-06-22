البنك الأهلي يفتتح متحفًا للمقتنيات.. ويعلن أسماء الفائزين في مسابقة «البورتريه»

افتتح البنك الأهلي المصري متحفًا للمقتنيات بالمركز الرئيسي، ومعرضًا للإعلان عن أسماء مجلس الإدارة السابقين، وحضر الاحتفالية رؤساء مجلس إدارة البنك السابقين، كما حضر خالد العناني وزير السياحة والآثار وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابقين والحاليين وعدد من قياداته، وتأتي الاحتفالية تزامنًا مع عيد تأسيس البنك ومرور 124 عامًا.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن عرض المقتنيات بالمركز الرئيسي للبنك له قيمة خاصة لما يضمه من وثائق وسجلات تاريخية مهمة وأوراق نقدية نادرة وعملات تذكارية وأعمال فنية متميزة لرواد الفن التشكيلي المصري.

وأشار الى أن تلك المبادرة تأتي ضمن مشروع البنك لإحياء تراثه العريق والتي تضمنت أيضا اعلان البنك الأهلي المصري في أبريل العام الماضي عن إطلاق مسابقة البنك الفنية لرسم البورتريه لرؤساء مجلس إدارته السابقين.

وأعرب عن اعتزازه بتلك المسابقة التي تعد الأولي من نوعها في القطاع المصرفي لدعم الثقافة والفن التي تهدف إلى الاحتفاء بالأجيال السابقة وإنجازاتهم في إثراء مسيرة البنك الأهلي المصري العريقة ومساهماتهم القيمة في خدمة الاقتصاد القومي كما تلقي الضوء على مسيرة البنك الممتدة.

وذكر أن اللوحات الفائزة في المسابقة سيتم عرضها بقاعة اجتماعات مجلس الإدارة بمقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن تلك المسابقة تعكس اهتمام إدارة البنك بدعم الفن ونشر الوعي الثقافي إيمانًا بدور الفن في تنمية المجتمع وكذلك الدور المحوري للمؤسسات الكبرى في دعم الفنون والثقافة.

تم زيادة عدد وقيمة الجوائز المقدمة من 510 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه موزعة على عدد 18 جائزة منها 15 جائزة بقيمة 35 ألف جنيه للبورتريهات الفائزة، وثلاث جوائز أخرى هي جائزة الإبداع وقدرها 35 ألف جنيهًا، وجائزة لجنة التحكيم وقدرها 25 ألف جنيهًا، وجائزة تشجيعية وقدرها 15 ألف جنيه.

بالإضافة إلى جوائز تقديرية للمشاركين في المسابقة، وقد وجه عكاشه الشكر لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة على جهدهم ووقتهم لاختيار أفضل الأعمال واهتمامهم بتحفيز الفن والفنانين في مصر.

جدير بالذكر أنه في إطار مشروع البنك الأهلي المصري لإحياء تراثه العريق، تم تطوير عرض مقتنيات البنك باستخدام أحدث أساليب العرض وفقًا للمعايير المتبعة في المتاحف العالمية، والتي صممت خصيصًا لتلائم طبيعة المعروضات مع اتباع اعلي معايير الحفاظ عليها، حيث يبرز التصميم الداخلي للمتحف المعروضات المضاءة لإظهار قيمتها.

كما تم إتاحة مسارات الحركة بالعرض وتصميم أبواب جديدة مستوحاة من الأبواب الأثرية لأحد أقدم فروع البنك الكائن بشارع شريف بوسط القاهرة، مع مراعاة جميع عناصر الأمان، إضافة الى إدخال عناصر مختلفة للتحكم بمستوى إضاءة المكان وذلك لإظهار عرض المقتنيات على أكمل وجه.

مع تصميم الفاترينات المحكمة لتحقيق أعلى درجات الأمان للمعروضات من العوامل الجوية أو محاولة الاختراق حيث إن الزجاج المستخدم من نوع عالي الشفافية لإتاحة المشاهدة الممتازة للزائر وفي نفس الوقت يصعب اختراقه، كما أنه يقلل نفاذ الأشعة فوق البنفسجية.

أما بالنسبة للإضاءة المستخدمة بالعرض فهي من أجود الأنواع المستخدمة في أهم المتاحف العالمية حيث تسمح بالتحكم في درجة لون وزاوية الإضاءة واتجاهها، كما سيتيح البنك عرض الوثائق على منصة إلكترونية توفر إمكانية الاطلاع عليها حرصًا من البنك لنشر الوعي المعرفي.

وصرحت نهال وهبيالمنسق الفني ومؤسس “شركة سكوير آرت سبيس للاستشارات الفنية والمستشار الفني لمشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري أن المعرض يعتبر إضافة فنية مهمة لفن البورتريه في مصر، حيث ضمت أهم فنانين البورتريه والفنانين المعاصرين والعديد من المواهب الواعدة كما أتاحت المسابقة مساحة جديدة للإبداع الفني المتفرد، وقد شهدت المسابقة اهتماما كبير من الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تجاوز عدد المشاركين 700 فنان.

اجتمعت اللجنة الفنية والتي تضم الفنان عبد الغفار شديد أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وبجامعة ميونخ والفنان والناقد ثروت البحر والدكتورة الفنانة أمنية يحيى وكيلة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بمقر البنك الأهلي المصري لاختيار الفنانين للتأهل للمرحلة التالية، وبعد عملية الفرز وقع الاختيار على 34 فنان يمثلون أجيالًا مختلفة ومدارس فنية متنوعة وتم الإعلان عن أسمائهم بالاحتفالية التي أقامها البنك بالمتحف القومي للحضارة المصرية في 22 يونيو 2021 وبعد تسليم الفنانين للأعمال الفنية اجتمعت اللجنة للتحكيم النهائي.

وتم الإعلان عن الفنانين الفائزين في المسابقة – خلال المعرض الذي أقامه البنك خصيصا لها – وهم الفنان أحمـد عيـد بجائزتيـن عـن بورتريهـات علي الشمسي باشا و أحمــد ضياء الدين، والفنان محمــود عاشــور عــن بورتريــه عبــد الجليــل العمــري، والفنان إســلام الريحانــي بجائزتيــن عــن بورتريهات أحمد زكي سعد و محمــد عبد المنعم رشدي.

والفنانة رانيــا فــؤاد بثــلاث جوائــز : جائزتيــن عــن بورتريــه عبــدالحكيـم الرفاعـي وبورتريـه ثـروت عكاشـة وجائـزة الإبداع عـن عملهـا المركـب لبورتريه طـارق عامـر، والفنان إسـلام عبـده بجائزتيـن عـن بورتريـه نـور الديـن طـراف وبورتريـه حسـين عبد العزيـز، والفنان أحمـد عبـد الفتاح بجائزتيـن عـن بورتريـه الدكتور حامـد السـايح وبورتريـه طـارق عامـر، والفنان عـلاء حجـازي بأربـع جوائـز عـن بورتريهـات محمـد محمـود أبـو شـادي وبورتريـه محمـد نبيـل إبراهيـم وبورتريـه محمـود عبدالعزيـز وبورتريـه د. فـاروق العقـدة،

كما حصل علــى جائزة لجنــة التحكيم الفنان عصام الدين طه عــن بورتريه محمــد نبيل إبراهيم، كما حصلت علــى الجائزة التشــجيعية الفنانة ســارة محمــد خيــر عــن بورتريه محمــد محمــود أبــو شادي.