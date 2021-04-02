البنك الأهلي يفتتح جناح العمليات الجديد بمستشفى الدمرداش

افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، جناح العمليات الجديد بمستشفى الدمرداش الذي تم إنشاؤه بمساهمات من البنك وصلت إلى 116 مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر من البنك الأهلي، حضر الافتتاح أشرف عمر، عميد كلية الطب، وعلي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس التخصصي، ومحمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك.

هشام عكاشة: البنك أسهم بنحو 400 مليون جنيه في تطوير المستشفيات الخاصة التابعة لجامعة عين شمس

وأكد هشام عكاشة سعي البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته لتطوير جامعة عين شمس، ولا سيما المستشفيات الخاصة بها؛ والتي وصلت حتى الآن إلى 400 مليون جنيه تقريبًا تم توجيهها لدعم وتطوير مختلف التخصصات الطبية بما يسهم فى تطوير الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بكلية الطب ومستشفيات الجامعة، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 8 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، تم توجيهها لمختلف القطاعات التي تخدم المواطن المصري، وخاصة القطاعين الصحي والتعليمي؛ لتأثيرهما المباشر في خطط الدولة للتنمية.

وأضاف عكاشة أن نصيب المساهمات في مجال الصحة بلغ حوالى ثلاثة مليارات جنيه، فيما تجاوزت المساهمات فى مجال التعليم المليار جنيه، خلال الفترة نفسها، وهو ما يؤكد استمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته للدعم المجتمعي والتي تستهدف تحقيق الأثر الإيجابي للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب محمود المتيني عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع جامعة عين شمس خاصة بمستشفياتها والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم حوالي نصف مليون مريض سنويًّا في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى أنها تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعيًا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى، وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضى، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس وطلبة كليات الطب والتمريض.

وأكد على الأنور أن جناح العمليات الجديد الذي تم افتتاحه بدعم كامل من بنك أهل مصر يعمل بنظام الكبسولة الذي يعد أحد الأساليب الطبية الحديثة بأعلى التقنيات التي توفر للمريض والطاقم الطبي أفضل مناخ لإجراء العمليات الجراحية بأفضل نتائج، حيث يضم عدد 18 غرفة عمليات؛ منها عدد 14 غرفة بنظام الكبسولة، مع تجهيز غرف الإفاقة بالمستشفى، وهي الاحتياجات التي تمت دراستها لتطوير المستشفى لتفي بالاحتياجات المتنامية للمواطنين الذين يستقبلهم المستشفى بشكل يومي واستمرار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

وذكرت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن دور البنك في دعم مستشفيات جامعة عين شمس امتد لدعم مستشفى الدمرداش للجراحة بتطوير جناح التعقيم وأجهزة لقسم الأوعية الدموية وبعض الأقسام بالمستشفى، وكذا دعم مستشفى الأطفال التابع لمستشفيات جامعة عين شمس بتجهيز قسم الأشعة والكلى الصناعي وتطوير وحدة رعاية الصدر ومناظير الصدر التي كان لها دور كبير في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إضافة للمساهمة تطوير وحدة السكتة الدماغية وقسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الباطنة وتطوير مجمع العمليات ووحدة الكلى والكلى الصناعي بمستشفى عين شمس التخصصي.