البنك الأهلي يفتتح أول فرع للخدمة الإلكترونية بأسوان

أعلن البنك الأهلي المصري، افتتاح أول فرع من فروعه للخدمة الإلكترونية بمحافظة أسوان في صعيد مصر.

وأكد هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، أن البنك مستمر في تنفيذ خطته لنشر فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها لأول مرة في السوق المصرية في مطلع عام 2019 والتي وصل عددها إلى 19 فرعا حتى الآن، مع وضع خطة طموحة للتوسع ونشر ذلك النمط من الفروع، وهو ما يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تقع على رأس أولويات البنك.

الفرع الإلكتروني البنك الأهلي

وقالت داليا الباز ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن افتتاح البنك لفرع خدمة الكترونية بمحافظة أسوان يأتي إيمانا من البنك بدوره في نشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وزيادة الوعي بالتطور المتلاحق في وسائل تقديم الخدمة المصرفية بين أبناء مصر، والتي يعد نموذج فروع الخدمة الإلكترونية أحد تلك الوسائل التي تعتمد على تقديم الخدمة الذاتية بدون تدخل بشري كامل.

وأضافت أن نشر تلك الثقافة والوعي لا يقتصر على العاصمة فقط، وإنما يمتد دور البنك القومي في هذا الشأن الى مختلف محافظات الجمهورية، حيث يعد البنك الأهلي هو أكبر البنوك المصرية والرائد في مجال الخدمات الرقمية في مصر وتدعمه في ذلك بنية تكنولوجية قوية يتم تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات متنامية لتفي بهذا التوسع والتطوير.

يذكر أن البنك الأهلي المصري قد سبق له إجراء تجربة حية للتعاملات التي تتم في فروع الخدمة الإلكترونية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة أسوان عام 2019.