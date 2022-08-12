البنك الأهلي يفتتح أحدث فروعه بمدينة الفرافرة

أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن خطة البنك الأهلي المصري للانتشار والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية.

وتعتبر محافظة الوادي الجديد بواحتها الخمسة من أهم المقاصد السياحية في مصر، خاصة السياحة العلاجية التي تعد عاملا رئيسيا في مستقبل السياحة المصرية.

حضر الافتتاح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، وحنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية، وعدد من قيادات البنك والمحافظة.

وأشاد اللواء دكتور محمد الزملوط بحرص البنك الأهلي المصري على التواجد بمدينة الفرافرة وتوفيره لكافة الخدمات المصرفية لأهالي ورواد المدينة والتيسير عليهم في الحصول على خدماتهم المصرفية دون عناء وهو ما يعكس إدراك البنك للأهمية الاستراتيجية لمدينة الفرافرة، بالإضافة الي أعمال الإنشاءات بمقر فرع البنك والتي تم تصميمها على أحدث طراز، مشيدا بالمستوى المتميز لمبنى البنك المزود بأعلى معايير الجودة في التأثيث الذي يليق بأكبر البنوك المصرية.

وعقب الافتتاح صرح هشام عكاشه ان افتتاح فرعا للبنك الاهلي المصري بمدينة الفرافرة يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، هو ما يعكس اهتمام البنك بالتواجد في المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، مشيرا الي ان التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدمات القطاع إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ لشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك المركزي أهمية قصوى، سعيا لضم فئات اكثر لمنظومة القطاع المصرفي.

وأضاف عكاشة أن تواجد فرع للبنك بمدينة الفرافرة يوفر الوقت وعناء السفر للأهالي خارج المدينة للحصول على خدماتهم المصرفية، وهو ما يعد استمرارا لدور البنك الأهلي المصري في تقديم خدماته لكافة عملائه في كافة انحاء الجمهورية، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار دعم خطط الدولة التنموية لجنوب مصر والمناطق الحدودية بشكل خاص، خاصة في ضوء ما شهدته محافظة الوادي الجديد بمختلف مدنها من تفعيل خطط للتنمية والتطوير الشامل في مختلف المجالات والقطاعات.

ومن جانبه أكد كريم سوس أن فرع الفرافرة يعد فرعا متكاملا، حيث سيقدم كافة الخدمات المصرفية المتطورة لأهالي المدينة والقرى المجاورة وخاصة الخدمات التي تتلاءم مع طبيعة النشاط الاقتصادي لأهالي الفرافرة، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية بها، بالإضافة توفير ماكينات صراف آلي ATM للتيسير على العملاء، كما حرص البنك على تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

وأضاف سوس أنه روعي في تصميم الفرع ان يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك والتي تتيح أفضل تجربة للعميل داخل الفرع، مؤكدا على تزويد الفرع الجديد بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية بدقة وكفاءة متناهية والتي حرص البنك على ان تكون على دراية تامة لطبيعة الجمهور المستهدف بالفرع لتقديم الخدمات المناسبة لهم، إلى جانب حرص البنك على توفير بنية تكنولوجية متطورة تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية.