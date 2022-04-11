أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية تحت شعار “اشترك، فعل، اكسب”، والتي تستهدف عملاء محفظة الأهلي فون كاش الجدد المشتركين بالخدمة وذلك عن الاستخدامات اعتبارًا من بداية أبريل 2022 والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2022، حيث تهدف الحملة الي تشجيع العملاء لاستخدام المحافظ الالكترونية.

حيث صرح كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك الحملة تستهدف الاستمرار في تفعيل إستراتيجية البنك الخاصة بتنشيط المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد،

خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي تقتضي مراعاة معايير الصحة العامة واستنادًا إلى الطفرة في الخدمات الرقمية التي حققها البنك الأهلي المصري،

وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء للتعامل بالمحافظ الالكترونية في المدفوعات مستفيدًا بذلك من البنية التكنولوجية القوية التي يمتلكها البنك والتي يسعى لتطويرها باستثمارات متنامية،

مؤكدًا حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يعد إحدى أهم أولويات الدولة.

وأضاف سوس أن البنك الأهلي المصري يضع نصب أعينه التيسير على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية عبر الخدمات الرقمية وبأعلى معدلات الأمان بما يجذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع المصرفي، وهو ما يدفع البنك بشكل مستمر نحو طرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة والقنوات البديلة.

من جانبها أضافت إنجي حراز، مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أن الحملة الترويجية تستهدف كل شرائح العملاء الجدد من أصحاب المحافظ الالكترونية “الأهلي فون كاش”.

وأوضحت أنه عند قيام العميل بتفعيل واستخدام المحفظة وإجرائه أول معاملة مالية سيتم إضافة جائزة مالية تشجيعية بقيمة 50 جنيه على رصيد المحفظة،

حيث سيتم إضافة المبلغ على المحفظة أسبوعيًّا، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الحملة وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وأكدت حراز أن جميع المعاملات المالية متضمنة في نطاق شروط الحملة ما عدا استقبال الأموال.