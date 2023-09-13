البنك الأهلي يطلق 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا لدعم التمويل المستدام

أطلق البنك الأهلي المصري نحو 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا لدعم التمويل المستدام، بحسب تقرير الصيرفة المسؤولة.



ويتولى البنك تسهيل التمويل المستدام للعديد من الشركات في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، وتغطي أنشطته التمويلية المستدامة الجوانب الاجتماعية والبيئية من خلال تسهيل المنح لتمويل مشاريع مكافحة التلوث.



ويعمل البنك الأهلي، بحسب التقرير، على تزويد المنشآت الصناعية بمعدات كفاءة الطاقة ومياه الصرف الصحي، وأنظمة المعالجة، من بين تدابير أخرى للحد من التلوث.



ويعمل البنك على تمويل قطاعي التعليم والرعاية الصحية في كافة المجالات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.