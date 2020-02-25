البنك الأهلي يضخ 435 مليون جنيه لتجديد قصر فندق مينا هاوس

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة تصل الى 435 مليون جنيه لصالح شركة ايجوث المالكة للفندق، من أجل إعادة الطابع المميز الى قصر فندق مينا هاوس .

حضر التوقيع الذي عقد بمقر فندق مينا هاوس يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، وميرفت حطبه رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجوث وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي والقروض المشتركة وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك وفريقي عمل القطاعات المعنية بالبنك الأهلي وشركة إيجوث.

وأكد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن عقد التمويل يأتي ضمن دور البنك في تفعيل مبادرة المركزي لتمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي.

أشار الى قدرة البنك على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع السياحة والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ويشهد خلال الفترات الحالية دعما كبيرا من جانب الدولة بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص سعيا لاستعادة النشاط السياحي لقوته . قيادات البنك الأهلى المصرى والشركة القابضة للسياحة عقب توقيع قرض تطوير ميناهوس

وأشادت ميرفت حطبه بدور البنك الاهلي المصري والذي اعتاد البنك على القيام به باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر في دعم قطاع السياحة أحد اهم القطاعات بالاقتصاد وذلك في توفير مصادر الدخل الأجنبي والعديد من فرص العمل، كما ابدت رغبتها في استمرار التعاون فيما بين البنك الاهلي والشركة في كافة المشروعات المستقبلية.

ورحب شريف بنداري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والذي يعكس حرصهما المتبادل على دعم السياحة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المباني الاثرية ذات الطابع التاريخي، خاصة وأن شركة إيجوث تعد من اهم الشركات التي تعمل في مجال التعمير السياحي والانشاءات السياحية والفندقية وادارتها منذ تأسيسها عام 1976.

وأشار إالى أن أعمال تجديد فندق مينا هاوس تهدف بشكل أساسي الى تجديد وتطوير ورفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث الطرز والمعايير للفنادق الحديثة مع الحفاظ على طابعه الاثري والمعماري العريق والذي يعد احد اهم واعرق الفنادق التاريخية التي زارها العديد من رؤساء الدول والرموز العالمية .

7 سنوات أجل التمويل

وأضاف شريف رياض أن قيمة التمويل طويل الأجل تبلغ 435 مليون جنيه يساهم فيها البنك الاهلي بنسبة 75 % من اجمالي التكاليف الاستثمارية البالغ قدرها 580 مليون جم وبفترة تمويل قدرها 7 سنوات.

وذكر أن المشروع يسعي أيضا الى الاستفادة من وجود طلب حالي ومستقبلي على الخدمات السياحية، كما يساهم ايضا في توفير فرص عمل متنوعة ما بين عاملين وإداريين وتنمية المجتمع المحلى في المنطقة القائم بها المشروع، إضافة الى خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد مع تحقيق عوائد وتدفقات نقدية جيدة وقيمة اقتصادية مضافة.