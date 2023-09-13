البنك الأهلي يضخ 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة إحلال السيارات بنهاية 2022

قال البنك الأهلي المصري، إنه ضخ نحو 2.8 مليار جنيه، لصالح 11.138 عميل اعتبارا من شهر ديسمبر العام الماضي 2022، ضمن مبادرة إحلال السيارات بالتعاون مع البنك المركزي.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف البنك ضمن تقرير مبادىء الصيرفة للعام المالي 2022، أن الهدف الأساسي لهذه المبادرة تتمثل في تقديم حوافز قوية لكل من الشركات والأفراد، وحثهم على استبدال سياراتهم الحالية بأخرى موجودة مصممة للعمل بالوقود المزدوج.

وأفاد التقرير أن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في الجهود الأوسع التي تبذلها مصر في التحول نحو بيئة أكثر اخضرارًا وصديقة للبيئة.

وسجلت محفظة التمويل متناهي الصغر في البنك الأهلي المصري نحو 5.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ووصل عدد المؤسسات المستفيدة من التمويل نحو 792 ألف عميل بنهاية ديسمبر العام الماضي.