البنك الأهلي يضخ قروضا تصل إلى مليار جنيه شهريا فى الـ SMEs

3.5 مليار جنيه محفظة المتناهى الصغر منها مليار جنيه للجمعياتأحمد الدسوقىكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يضخ شهريا قروض فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs ، تتراوح ما بين 900 إلى مليار جنيه.وقال "أبو الفتوح" فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على

3.5 مليار جنيه محفظة المتناهى الصغر منها مليار جنيه للجمعيات





أحمد الدسوقى

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يضخ شهريا قروض فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs ، تتراوح ما بين 900 إلى مليار جنيه.

وقال “أبو الفتوح” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذه التمويلات يستفيد منها ما بين 1200 إلى 1500 عميل، مؤكدا اهتمام مصرفه الكبير بهذا القطاع الذى يوفر فرص عمل.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى البلاد، إلى أن مصرفه نجح فى ضخ تمويلات تقدر بـ 18 مليار جنيه فى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة القطاع بالبنك الأهلى تتعدى الـ 40 مليار جنيه.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا ضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وفى سياق متصل، لفت نائب رئيس مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن محفظة المشروعات المتناهية الصغر بالبنك تقدر حاليا بنحو 3.5 مليار جنيه ،منها مليار جنيه للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر والتى حصلت على التراخيص النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن مصرفه لديه خطة للتوسع فى تمويل هذا القطاع عبر الشركة التى يؤسسها لتمويل هذه النوعية من المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.