البنك الأهلي يصل بمحفظة الأفراد إلى 256 مليار جنيه بنهاية يونيو

أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري وصول محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

و ارتفعت محفظة قروض التجزئة لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021 وفقا لنتائج الأعمال.

وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.

واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643 فرع في يونيو 2023 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرع تقليدي مزودة بركن الكتروني.