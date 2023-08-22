البنك الأهلي يصل بتمويلات الشركات الكبرى إلى 1.563 تريليون جنيه بنهاية يونيو

سجلت محفظة قروض الشركات الكبرى في البنك الأهلي المصري نحو 1.563 تريليون بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.358 تريليون بنهاية 2022، بحسب بيان حديث صادر عن البنك.

وارتفعت المحفظة، بحسب البيان، بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1.358 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %.



أرباح البنك الأهلي

وحقق البنك الأهلي أرباحًا قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

بلغ إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي المصري نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.