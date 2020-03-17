البنك الأهلي يصدر 13 إجراء لمكافحة «كورونا» ويفعل خدمة التعليم الإلكتروني

أصدر البنك الأهلي المصري 13 قرارًا تنظم العمل الداخلي لمواجهة تهديدات فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة باتخاذ إجراءات احترازية وتفعيل الآليات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وأسرهم، وضمان استمرار الأعمال لدعم الاقتصاد القومي .

ونص البند الأول من القرار على قيام رؤساء المجموعات حركة العمل بين العاملين بالتناوب بشكل أسبوعي فيما بيهم وفقًا ومتطلبات سير العمل ويمكن تكليف بعض العاملين غير المتواجدين بالبنك خلال هذه الفترة ببعض الأعمال التي قد تسند إليهم ويتم إبلاغ إدارة الاجازات بقطاع عمليات الموارد البشرية بجداول الإجازات الاستثنائية بنهاية كل أسبوع .

يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة (أمراض كلى، كبد، قلب، أورام، جهاز تنفسي، جهاز مناعي) أجازة استثنائية لمدة 14 يوم.

يمنح الموظف المصاب بأعراض نزلات البرد أجازة استثنائية لمدة 14 يوم والموظف المخالط لمصاب بنفس الأعراض أجازة استثنائية لمدة أسبوع بموافقة رئيس المجموعة على أن يتم إبلاغ قطاع الخدمات الطبية في نفس اليوم .

تمنح الموظفة الحامل أو الزميلات والزملاء الذين يرعوا طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا سنة أجازة استثنائية لمدة 14 يومًا.

في حالة الإصابة أو الاختلاط مع مع شخص مصاب برجاء إبلاغ مجموعة الموارد البشرية عن طريق رئيس المجموعة .

يتعين على المسافرين العائدين الإفصاح عن سفرهم / عودتهم من خارج البلاد ويتم منحهم أجازة استثنائية لمدة 14 يوم يتم حسابها من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم الإخطار عن طريق مجموعتهم لإدارة الإجازات بقطاع عمليات الموارد البشرية .

يهيب قطاع الخدمات الطبية بالعاملين التي تقتضي ظروف عملهم التعامل المباشر مع الأوراق النقدية ضرورة استخدام قفازات وأقنعة طبية بصفة مستمرة مع استبدالها بصفة دورية .

تفعيل نظام التعليم عن بعد

تعليق كافة الدورات بنظام الفصل الدراسي وجاري العمل على تفعيل نظام التعليم عن بعد واستمرار التعليم الإلكتروني وسيتم موافاتكم به لاحقًا.

تم استبدال كافة الاختبارات الخاصة بالعاملين الجدد بوسائل أخرى بديلة لخفض التردد على مقرات البنك.

ضرورة الحد من الاجتماعات داخل البنك والسفر الداخلي بين المحافظات وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل .

يراعى عدم التزاحم داخل مرافق البنك المختلفة مثل (المصاعد – الأتوبيسات).

يهيب البنك بالعاملين الحرص على استخدام المطهرات الموجودة في مقرات البنك المختلفة .

تكون الإجازات الاستثنائية المذكورة أعلاه مدفوعة الأجر ولا تخصم ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية .

بجانب ذلك أكد البنك أن الفريق الطبي بالبنك يقوم بتوفير الخدمات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات في حالات الاشتباه بالإصابة وفي حالة وجود أي بلاغات، كما تم تفعيل خدمة أسأل طبيب البنك وتخصيص أرقام للرد على أي استفسارات هي 01011168364 – 01011164736 – 01200793251 – 01200795101 .