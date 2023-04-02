البنك الأهلي يصدر شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصل إلى 22%

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائدا 22% في السنة الأولي و 18% في السنة الثانية و 16% في السنة الثالثة.

وقال البنك في بيان اليوم أن مدة الشهادة 3 سنوات بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها ذات عائد متناقص، ويمكن الإقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، فيما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك ، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.

وجاء القرار على خلفية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.