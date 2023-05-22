«البنك الأهلي» يشارك في اجتماعات «التنمية الإفريقي»

يشارك البنك الأهلي المصري في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، في مدينة شرم الشيخ.

ويأتي ذلك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة

، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، ووفد من بعض القطاعات بالبنك.



وتتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 ، تحت شعار «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا»، بحضور نحو 4 آلاف مشاركًا، وفي مقدمتهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من الدول الأعضاء من إحدى وثمانين دولة.



يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية.